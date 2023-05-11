В Польше расследуют роль экс-канцлера Германии в войне в Украине – СМИ

Прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера – ее интересует роль друга российского президента в подготовке полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", из своих источников узнала польская радиостанция RMF FM.

По информации СМИ, прокуратура Польши получила сообщение о возможном совершении Шредером уголовного преступления и начала расследование, которое до сих пор продолжается. Его ведет Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры по вопросам организованной преступности и коррупции.

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"Согласно документам, полученным следствием, немецкий политик мог использовать должности в российском энергетическом секторе для дальнейшего давления на страны ЕС и Украину", – пишет RMF FM.

Также следователи будут выяснять, какую роль экс-канцлер ФРГ сыграл в "подготовке к вторжению" России, потому что несмотря на его начало "Шредер не дистанцировался от Кремля и продолжал занимать должности в российских энергетических компаниях".

Несколько дней назад Шредера вспоминали в СМИ из-за того, что он посетил прием в российском посольстве в Берлине по случаю годовщины победы Советского Союза над Германией в мае 1945 года.

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Как известно, Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала войны, а затем еще раз в июле 2022 года. После каждой встречи он уверял, что Москва якобы заинтересована в прекращении войны.