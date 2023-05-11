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ЄС не фіксує значної контрабанди зброї з України – єврокомісарка в Києві

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 23:00

Європейська комісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон стверджує, що ЄС не зафіксував значної контрабанди зброї з України до Європи, а поодинокі випадки виявлялись правоохоронцями.

Як пише "Європейська правда", про це Йоганссон сказала в інтерв’ю агентству Reuters, перебуваючи з візитом у Києві.

"Мушу сказати, що ми не спостерігали жодної контрабанди вогнепальної зброї з України в промислових масштабах", – сказала представниця Єврокомісії.

Вона додала, що в ЄС фіксували окремі випадки вивезення стрілецької зброї з України, здебільшого окремими людьми, як трофеї або для особистого захисту, і "їх, звичайно, затримували на кордоні прикордонники".

Йоганссон зазначила, що порушила й обговорила питання контрабанди зброї під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон прибула до Києва. У межах візиту до України вона відвідала Ірпінь, а також обговорила співпрацю правоохоронців, запобігання контрабанді зброї, роботу над розслідуванням воєнних злочинів, підтримку для розмінування територій, де велися бойові дії.

Ще минулого року Європейський Союз заявляв, що вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні. Водночас в ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ.

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Теми: зброяУкраїнаЄвропаконтрабанда
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