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ЕС не фиксирует значительной контрабанды оружия из Украины – еврокомиссар в Киеве

"Европейская правда"Четверг, 11 мая 2023, 23:00

Европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон утверждает, что ЕС не зафиксировал значительной контрабанды оружия из Украины в Европу, а единичные случаи выявлялись правоохранителями.

Как пишет "Европейская правда", об этом Йоханссон сказала в интервью агентству Reuters, находясь с визитом в Киеве.

"Должна сказать, что мы не наблюдали никакой контрабанды огнестрельного оружия из Украины в промышленных масштабах", – сказала представительница Еврокомиссии.

Она добавила, что в ЕС фиксировали отдельные случаи вывоза стрелкового оружия из Украины, в основном отдельными людьми, как трофеи или для личной защиты, и "их, конечно, задерживали на границе пограничники".

Йоханссон отметила, что подняла и обсудила вопрос контрабанды оружия во время встречи с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

Как сообщалось, что еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон прибыла в Киев. В рамках визита в Украину она посетила Ирпень, а также обсудила сотрудничество правоохранителей, предотвращение контрабанды оружия, работу над расследованием военных преступлений, поддержку для разминирования территорий, где велись боевые действия.

Еще в прошлом году Европейский Союз заявлял, что примет меры против незаконной торговли оружием в связи с войной в Украине. В то же время в ЕС заявили, что информация о "контрабанде оружия" из Украины является массированной пропагандой РФ.

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Темы: оружиеУкраинаЕвропаконтрабанда
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