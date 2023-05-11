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Боррель вважає, що Китай уже не може бути посередником між Україною і РФ

"Європейська правда"Четвер, 11 травня 2023, 23:12
Боррель вважає, що Китай уже не може бути посередником між Україною і РФ
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Пекін залишається важливим партнером Брюсселя, але вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній Росією війні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це Боррель заявив під час дискусії в межах Європейського саміту з безпеки й оборони.

Топ-дипломат Євросоюзу зазначив, що Китай є для ЄС водночас важливим торговельним партнером і конкурентом в економіці та противником у цінностях.

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"Питання не в тому, щоб зупинити Китай у цьому перетворенні, але в тому, як переконати Китай конструктивно використовувати свою потужність, у відповідності до міжнародного права", – зазначив Боррель.

Підкреслюючи важливу роль Китаю у світі, він підкреслив: хоча Пекін має великий вплив на Москву й може допомогти зупинити агресію, той уже втратив можливість відігравати роль посередника, бо його "нейтральність" мала радше проросійську спрямованість.

"Так, Китай підтримує Росію, але поки що він не надавав Росії військової допомоги. Ми маємо бути пильними, щоб не штовхнути Росію в руки Китаю. Але я не думаю, що Китай почувається дуже комфортно від того, що там (у Росії – ред.) відбувається", – вважає Боррель.

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Раніше головний дипломат Євросоюзу попередив, що позиція і дії Китаю щодо війни Росії проти України – один із факторів, які будуть визначальними для подальших відносин між Пекіном і Європою.

Китай офіційно заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні та підтримку територіальної цілісності України, хоча надає Москві економічну й політичну допомогу.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Китай може зіграти роль у припиненні повномасштабної війни Росії проти України, та при цьому повинен ураховувати саме українські інтереси.

Теми: КитайРосіяпереговоривійна
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