Боррель считает, что Китай уже не может быть посредником между Украиной и РФ

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Пекин остается важным партнером Брюсселя, но уже потерял возможность быть посредником в развязанной Россией войне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом Боррель заявил во время дискуссии в рамках Европейского саммита по безопасности и обороне.

Топ-дипломат Евросоюза отметил, что Китай является для ЕС одновременно важным торговым партнером и конкурентом в экономике и противником в ценностях.

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"Вопрос не в том, чтобы остановить Китай в этом преобразовании, но в том, как убедить Китай конструктивно использовать свою мощь, в соответствии с международным правом", – отметил Боррель.

Подчеркивая важную роль Китая в мире, он подчеркнул: хотя Пекин имеет большое влияние на Москву и может помочь остановить агрессию, тот уже потерял возможность играть роль посредника, потому что его "нейтральность" имела скорее пророссийскую направленность.

"Да, Китай поддерживает Россию, но пока он не оказывал России военной помощи. Мы должны быть бдительными, чтобы не толкнуть Россию в руки Китая. Но я не думаю, что Китай чувствует себя очень комфортно от того, что там (в России – ред.) происходит", – считает Боррель.

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Ранее главный дипломат Евросоюза предупредил, что позиция и действия Китая относительно войны России против Украины – один из факторов, которые будут определяющими для дальнейших отношений между Пекином и Европой.

Китай официально заявляет о нейтралитете в российско-украинской войне и поддержке территориальной целостности Украины, хотя оказывает Москве экономическую и политическую помощь.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Китай может сыграть роль в прекращении полномасштабной войны России против Украины, но при этом должен учитывать именно украинские интересы.