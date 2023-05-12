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Storm Shadow: США відреагували на передачу Британією далекобійних ракет Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 10:20

Держсекретар Сполучених Штатів, які досі відмовляються надавати Україні ракети дальнього радіуса дії, прокоментував передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Про це Ентоні Блінкен розповів в інтерв'ю PBS NewsHour, пише "Європейська правда".

Глава дипломатії США зазначив, що "різні країни будуть робити (для допомоги Україні. – Ред.) різні речі залежно від своїх можливостей, залежно від своїх технологій, залежно від того, що має найбільший сенс".

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Так він відповів на запитання, якими аргументами США зараз пояснюють свою відмову від відправки ракети більшого радіуса дії в Україну.

"Ми надали Україні унікальну допомогу в цьому процесі. Інші країни можуть робити речі, які відрізняються від того, що робимо ми. Питання ось в чому: Чи все це відповідає потребам України? І ми переконані, що так – саме так", – зауважив держсекретар США.

На запитання, чи не хвилює Вашингтон ескалація через те, що британці надають ракети більшої дальності, Блінкен відповів, що "все це, знову ж таки, робиться в рамках коаліційного і скоординованого процесу".

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Напередодні Британія підтвердила, що передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією і Францією. 

З дальністю стрільби понад 250 км вона лише трохи поступається 300-км американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).

Теми: СШАВелика БританіязброяУкраїна
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