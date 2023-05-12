Storm Shadow: США відреагували на передачу Британією далекобійних ракет Україні

Держсекретар Сполучених Штатів, які досі відмовляються надавати Україні ракети дальнього радіуса дії, прокоментував передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Про це Ентоні Блінкен розповів в інтерв'ю PBS NewsHour, пише "Європейська правда".

Глава дипломатії США зазначив, що "різні країни будуть робити (для допомоги Україні. – Ред.) різні речі залежно від своїх можливостей, залежно від своїх технологій, залежно від того, що має найбільший сенс".

Так він відповів на запитання, якими аргументами США зараз пояснюють свою відмову від відправки ракети більшого радіуса дії в Україну.

"Ми надали Україні унікальну допомогу в цьому процесі. Інші країни можуть робити речі, які відрізняються від того, що робимо ми. Питання ось в чому: Чи все це відповідає потребам України? І ми переконані, що так – саме так", – зауважив держсекретар США.

На запитання, чи не хвилює Вашингтон ескалація через те, що британці надають ракети більшої дальності, Блінкен відповів, що "все це, знову ж таки, робиться в рамках коаліційного і скоординованого процесу".

Напередодні Британія підтвердила, що передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

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Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Великою Британією і Францією.

З дальністю стрільби понад 250 км вона лише трохи поступається 300-км американській армійській системі класу "земля-земля" (ATACMS).