Storm Shadow: США отреагировали на передачу Британией дальнобойных ракет Украине
Госсекретарь Соединенных Штатов, которые до сих пор отказываются предоставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия, прокомментировал передачу Британией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
Об этом Энтони Блинкен рассказал в интервью PBS NewsHour, пишет "Европейская правда".
Глава дипломатии США отметил, что "разные страны будут делать (для помощи Украине. – Ред.) разные вещи в зависимости от своих возможностей, в зависимости от своих технологий, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл".
Так он ответил на вопрос, какими аргументами США сейчас объясняют свой отказ от отправки ракеты большего радиуса действия в Украину.
"Мы предоставили Украине уникальную помощь в этом процессе. Другие страны могут делать вещи, которые отличаются от того, что делаем мы. Вопрос вот в чем: Все ли это соответствует потребностям Украины? И мы убеждены, что да – именно так", – отметил госсекретарь США.
На вопрос, не волнует ли Вашингтон эскалация из-за того, что британцы предоставляют ракеты большей дальности, Блинкен ответил, что "все это, опять же, делается в рамках коалиционного и скоординированного процесса".
Накануне Британия подтвердила, что передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией.
С дальностью стрельбы более 250 км она лишь немного уступает 300-км американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).