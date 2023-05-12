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Storm Shadow: США отреагировали на передачу Британией дальнобойных ракет Украине

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 10:20

Госсекретарь Соединенных Штатов, которые до сих пор отказываются предоставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия, прокомментировал передачу Британией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Об этом Энтони Блинкен рассказал в интервью PBS NewsHour, пишет "Европейская правда".

Глава дипломатии США отметил, что "разные страны будут делать (для помощи Украине. – Ред.) разные вещи в зависимости от своих возможностей, в зависимости от своих технологий, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл".

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Так он ответил на вопрос, какими аргументами США сейчас объясняют свой отказ от отправки ракеты большего радиуса действия в Украину.

"Мы предоставили Украине уникальную помощь в этом процессе. Другие страны могут делать вещи, которые отличаются от того, что делаем мы. Вопрос вот в чем: Все ли это соответствует потребностям Украины? И мы убеждены, что да – именно так", – отметил госсекретарь США.

На вопрос, не волнует ли Вашингтон эскалация из-за того, что британцы предоставляют ракеты большей дальности, Блинкен ответил, что "все это, опять же, делается в рамках коалиционного и скоординированного процесса".

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Накануне Британия подтвердила, что передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Великобританией и Францией.

С дальностью стрельбы более 250 км она лишь немного уступает 300-км американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).

Темы: СШАВеликобританияоружиеУкраина
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