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Туреччина: У Стамбулі наблизились до продовження дії "зернової угоди"

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 11:25
Туреччина: У Стамбулі наблизились до продовження дії зернової угоди
Фото: Getty Images

Сторони так званої "зернової угоди" наближаються до домовленості про її продовження після дводенних переговорів у Стамбулі.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив 12 травня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, його цитує державне турецьке агентство Anadolu.

Чотиристороння зустріч у Стамбулі щодо "зернової угоди" на рівні заступників міністрів оборони Туреччини, Росії, України та представників ООН пройшла в позитивному руслі, зазначив Акар.

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"Ми наближаємося до домовленості про продовження терміну дії "зернової угоди", – сказав міністр.

Глава Міноборони Туреччини нагадав, що в рамках "зернової угоди" з чорноморських портів експортували вже понад 30 млн тонн агропродукції.

"Завдяки цій угоді багато в чому запобігли глобальній продовольчій кризі, а на ринках забезпечили стабільність", – підкреслив Акар.

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Глава оборонного відомства нагадав, що в портах України залишаються шість торгових суден Туреччини. "Досягнуто рамкової домовленості про безпечне повернення цих суден у турецькі порти. Ми продовжуємо зусилля в цьому напрямку", – додав Акар.

10-11 травня в Стамбулі проходили переговори щодо "зернової угоди" на рівні заступників міністрів оборони Туреччини, України, Росії та представників ООН.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що так звану "зернову угоду" можуть продовжити щонайменше на два місяці.

У липні минулого року ООН і Туреччина уклали угоду про експорт українського зерна через Чорне море, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна Росії проти України.

Представники Росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, який займається реалізацією угоди.

Теми: Туреччиназерновійна
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