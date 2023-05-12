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Турция: В Стамбуле приблизились к продлению действия "зерновой сделки"

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 11:25
Турция: В Стамбуле приблизились к продлению действия зерновой сделки
Фото: Getty Images

Стороны так называемой "зерновой сделки" приближаются к договоренности о ее продлении после двухдневных переговоров в Стамбуле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил 12 мая министр обороны Турции Хулуси Акар, его цитирует государственное турецкое агентство Anadolu.

Четырехсторонняя встреча в Стамбуле по "зерновой сделке" на уровне заместителей министров обороны Турции, России, Украины и представителей ООН прошла в позитивном русле, отметил Акар.

"Мы приближаемся к договоренности о продлении срока действия "зерновой сделки", – сказал министр.

Глава Минобороны Турции напомнил, что в рамках "зернового соглашения" из черноморских портов экспортировали уже более 30 млн тонн агропродукции.

"Благодаря этому соглашению во многом предотвратили глобальный продовольственный кризис, а на рынках обеспечили стабильность", – подчеркнул Акар.

Глава оборонного ведомства напомнил, что в портах Украины остаются шесть торговых судов Турции. "Достигнута рамочная договоренность о безопасном возвращении этих судов в турецкие порты. Мы продолжаем усилия в этом направлении", – добавил Акар.

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10-11 мая в Стамбуле проходили переговоры по "зерновой сделке" на уровне заместителей министров обороны Турции, Украины, России и представителей ООН.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что так называемое "зерновое соглашение" могут продлить минимум на два месяца.

В июле прошлого года ООН и Турция заключили соглашение об экспорте украинского зерна через Черное море, чтобы помочь преодолеть глобальный продовольственный кризис, который вызвала война России против Украины.

Представители России, Украины, Турции и ООН входят в состав Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, который занимается реализацией соглашения.

Темы: Турциязерновойна
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