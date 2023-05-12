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Президент підписав план реформування органів правопорядку, що є однією з вимог ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 12:24

Президент Володимир Зеленський підписав Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку, який був розроблений на виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які Україна отримала разом зі статусом країни-кандидата на членство в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Комплексний стратегічний план застосовується до органів прокуратури, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України та Державної митної служби України.

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Документ зосереджений на таких пріоритетах та напрямах реформування правоохоронних органів: дієвість та ефективність органів правопорядку та прокуратури, як невід’ємної складової сектору безпеки і оборони; послідовна кримінальна політика, пріоритетом якої є запобігання злочинності; комплексна цифрова трансформація; відкритість, прозорість, підзвітність, незалежність та політична нейтральність.

Зазначається, що над розробленням плану працювала створена Офісом Генерального прокурора міжвідомча робоча група за участі міжнародних експертів та за тісної співпраці з EUAM – Консультативною місією ЄС.

Нагадаємо, Верховна Рада України у першому читанні ухвалила закон про рекламу, який входить до рекомендацій Єврокомісії, наданих Україні разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

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Теми: ЗеленськийреформизаконодавствоЄС
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