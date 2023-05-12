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Президент подписал план реформирования органов правопорядка, что является одним из требований ЕС

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 12:24

Президент Владимир Зеленский подписал Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка, который был разработан во исполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые Украина получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Комплексный стратегический план применяется к органам прокуратуры, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Документ сосредоточен на таких приоритетах и направлениях реформирования правоохранительных органов: действенность и эффективность органов правопорядка и прокуратуры, как неотъемлемой составляющей сектора безопасности и обороны; последовательная уголовная политика, приоритетом которой является предотвращение преступности; комплексная цифровая трансформация; открытость, прозрачность, подотчетность, независимость и политическая нейтральность.

Отмечается, что над разработкой плана работала созданная Офисом Генерального прокурора межведомственная рабочая группа с участием международных экспертов и при тесном сотрудничестве с EUAM – Консультативной миссией ЕС.

Напомним, Верховная рада в первом чтении приняла закон о рекламе, который входит в рекомендации Еврокомиссии, предоставленных Украине вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

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Темы: ЗеленскийреформызаконодательствоЕС
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