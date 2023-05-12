Президент подписал план реформирования органов правопорядка, что является одним из требований ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка, который был разработан во исполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые Украина получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Комплексный стратегический план применяется к органам прокуратуры, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Реклама:

Документ сосредоточен на таких приоритетах и направлениях реформирования правоохранительных органов: действенность и эффективность органов правопорядка и прокуратуры, как неотъемлемой составляющей сектора безопасности и обороны; последовательная уголовная политика, приоритетом которой является предотвращение преступности; комплексная цифровая трансформация; открытость, прозрачность, подотчетность, независимость и политическая нейтральность.

Отмечается, что над разработкой плана работала созданная Офисом Генерального прокурора межведомственная рабочая группа с участием международных экспертов и при тесном сотрудничестве с EUAM – Консультативной миссией ЕС.

Напомним, Верховная рада в первом чтении приняла закон о рекламе, который входит в рекомендации Еврокомиссии, предоставленных Украине вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС