Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент подписал план реформирования органов правопорядка, что является одним из требований ЕС

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 12:24

Президент Владимир Зеленский подписал Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка, который был разработан во исполнение семи рекомендаций Европейской комиссии, которые Украина получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Комплексный стратегический план применяется к органам прокуратуры, Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Реклама:

Документ сосредоточен на таких приоритетах и направлениях реформирования правоохранительных органов: действенность и эффективность органов правопорядка и прокуратуры, как неотъемлемой составляющей сектора безопасности и обороны; последовательная уголовная политика, приоритетом которой является предотвращение преступности; комплексная цифровая трансформация; открытость, прозрачность, подотчетность, независимость и политическая нейтральность.

Отмечается, что над разработкой плана работала созданная Офисом Генерального прокурора межведомственная рабочая группа с участием международных экспертов и при тесном сотрудничестве с EUAM – Консультативной миссией ЕС.

Напомним, Верховная рада в первом чтении приняла закон о рекламе, который входит в рекомендации Еврокомиссии, предоставленных Украине вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС

Темы: ЗеленскийреформызаконодательствоЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: