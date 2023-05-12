На 10 станціях київського метро повністю відкриють вестибюлі
П'ятниця, 12 травня 2023, 13:07
Київська міська військова адміністрація дозволила з 14 травня відкрити частково зачинені вестибюлі десяти станцій столичного метрополітену.
Джерело: повідомлення КМВА
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14.05.23 тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену:
- "Чернігівська",
- "Лівобережна",
- "Нивки",
- "Святошин",
- "Героїв Дніпра",
- "Оболонь",
- "Контрактова площа",
- "Васильківська",
- "Харківська" ,
- "Позняки".
Деталі: Повідомляється, що це рішення узгоджено з Національної поліцією. Раніше на цих станціях працювали лише окремі виходи/входи.
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