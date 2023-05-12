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На 10 станціях київського метро повністю відкриють вестибюлі

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 13:07
На 10 станціях київського метро повністю відкриють вестибюлі
Станція метро "Контрактова площа"

Київська міська військова адміністрація дозволила з 14 травня відкрити частково зачинені вестибюлі десяти станцій столичного метрополітену.

Джерело: повідомлення КМВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14.05.23 тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену:

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  • "Чернігівська",
  • "Лівобережна",
  • "Нивки",
  • "Святошин",
  • "Героїв Дніпра",
  • "Оболонь",
  • "Контрактова площа",
  • "Васильківська",
  • "Харківська" ,
  • "Позняки".

Деталі: Повідомляється, що це рішення узгоджено з Національної поліцією. Раніше на цих станціях працювали лише окремі виходи/входи.

Теми: метроКиїв
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