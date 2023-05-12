На 10 станціях київського метро повністю відкриють вестибюлі

Київська міська військова адміністрація дозволила з 14 травня відкрити частково зачинені вестибюлі десяти станцій столичного метрополітену.

Джерело: повідомлення КМВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14.05.23 тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену:

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"Чернігівська",

"Лівобережна",

"Нивки",

"Святошин",

"Героїв Дніпра",

"Оболонь",

"Контрактова площа",

"Васильківська",

"Харківська" ,

"Позняки".

Деталі: Повідомляється, що це рішення узгоджено з Національної поліцією. Раніше на цих станціях працювали лише окремі виходи/входи.