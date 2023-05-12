Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На 10 станціях київського метро повністю відкриють вестибюлі

"Українська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 13:07
На 10 станціях київського метро повністю відкриють вестибюлі
Станція метро "Контрактова площа"

Київська міська військова адміністрація дозволила з 14 травня відкрити частково зачинені вестибюлі десяти станцій столичного метрополітену.

Джерело: повідомлення КМВА

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14.05.23 тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену:

  • "Чернігівська",
  • "Лівобережна",
  • "Нивки",
  • "Святошин",
  • "Героїв Дніпра",
  • "Оболонь",
  • "Контрактова площа",
  • "Васильківська",
  • "Харківська" ,
  • "Позняки".

Деталі: Повідомляється, що це рішення узгоджено з Національної поліцією. Раніше на цих станціях працювали лише окремі виходи/входи.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: метроКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Росія стала частіше обстрілювати три області – Маляр

Усі новини...
метро
Станція "Сирець" тимчасово зачинялася: поламався потяг метро
У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"
У столичному метро тимчасово не приймають оплату паперовими QR-квитками
Останні новини
18:55
В Україну з РФ повернули 6-річну доньку захисників Маріуполя, які були в полоні
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: