На 10 станциях киевского метро полностью откроют вестибюли
Пятница, 12 мая 2023, 13:07
Киевская городская военная администрация разрешила с 14 мая открыть частично закрытые вестибюли десяти станций столичного метрополитена.
Источник: сообщение КГВА
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко принял решение открыть ориентировочно с 14.05.23 временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена:
- "Черниговская",
- "Левобережная",
- "Нивки",
- "Святошин",
- "Героев Днепра",
- "Оболонь",
- "Контрактовая площадь",
- "Васильковская",
- "Харьковская",
- "Позняки".
Детали: Сообщается, что это решение согласовано с Национальной полицией. Ранее на этих станциях работали только отдельные выходы/входы.
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