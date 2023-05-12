Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На 10 станциях киевского метро полностью откроют вестибюли

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 13:07
На 10 станциях киевского метро полностью откроют вестибюли
Станция метро "Контрактовая площадь"

Киевская городская военная администрация разрешила с 14 мая открыть частично закрытые вестибюли десяти станций столичного метрополитена.

Источник: сообщение КГВА

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко принял решение открыть ориентировочно с 14.05.23 временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена:

  • "Черниговская",
  • "Левобережная",
  • "Нивки",
  • "Святошин",
  • "Героев Днепра",
  • "Оболонь",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Васильковская",
  • "Харьковская",
  • "Позняки".

Детали: Сообщается, что это решение согласовано с Национальной полицией. Ранее на этих станциях работали только отдельные выходы/входы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: метроКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
метро
Станция "Сырец" была временно закрыта: поломался поезд метро
В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"
В столичном метро временно не принимают оплату бумажными QR-билетами
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: