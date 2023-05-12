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На 10 станциях киевского метро полностью откроют вестибюли

"Украинская правда"Пятница, 12 мая 2023, 13:07
На 10 станциях киевского метро полностью откроют вестибюли
Станция метро "Контрактовая площадь"

Киевская городская военная администрация разрешила с 14 мая открыть частично закрытые вестибюли десяти станций столичного метрополитена.

Источник: сообщение КГВА

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко принял решение открыть ориентировочно с 14.05.23 временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена:

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  • "Черниговская",
  • "Левобережная",
  • "Нивки",
  • "Святошин",
  • "Героев Днепра",
  • "Оболонь",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Васильковская",
  • "Харьковская",
  • "Позняки".

Детали: Сообщается, что это решение согласовано с Национальной полицией. Ранее на этих станциях работали только отдельные выходы/входы.

Темы: метроКиев
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