На 10 станциях киевского метро полностью откроют вестибюли

Киевская городская военная администрация разрешила с 14 мая открыть частично закрытые вестибюли десяти станций столичного метрополитена.

Источник: сообщение КГВА

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко принял решение открыть ориентировочно с 14.05.23 временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена:

"Черниговская",

"Левобережная",

"Нивки",

"Святошин",

"Героев Днепра",

"Оболонь",

"Контрактовая площадь",

"Васильковская",

"Харьковская",

"Позняки".

Детали: Сообщается, что это решение согласовано с Национальной полицией. Ранее на этих станциях работали только отдельные выходы/входы.