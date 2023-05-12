Російська змова з метою повалення влади Молдови керується з Британії - The Times

Колишній високопосадовець молдовської поліції, який проживає в Лондоні, займається вербуванням "воєнізованих сил" для повалення уряду в Кишиневі і передачі Молдови під контроль Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times з посиланням на доповідь, передану групою молдовських і британських юристів до МЗС Великої Британії.

Звинувачення, викладені в документі, стосуються Георгія Кавкалюка, який був заступником начальником Генінспекторату поліції за часів колишнього проросійського президента Молдови Ігоря Додона.

Вони були підтримані молдовським урядом, який заявив, що звернувся з проханням про екстрадицію Кавкалюка. Запит був підготовлений учасниками кампанії, які просили Британію заморозити його активи, використовуючи британський режим санкцій.

За словами речника молдовського уряду, колишній офіцер є ключовим гравцем у зусиллях з повалення проєвропейського уряду в Кишиневі.

Молдова оголосила Кавкалюка у міжнародний розшук за звинуваченням у фабрикуванні справ проти членів партії "Платформа "Гідність і правда" (DA) Руслана Вербицького та Георгія Петіка.

Кавкалюк зараз з Лондона керує молдовською політичною партією "Будуємо Європу вдома" (РАСЕ) і публікував свої фотографії під час коронації короля Карла III та в Ліверпулі напередодні Євробачення, що викликає питання про його фінанси.

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Він заперечив ці звинувачення: "Звинувачення застарілі і не відповідають дійсності".

У документі з проханням запровадити санкції проти нього стверджується, що він перебуває в центрі складної мережі кремлівських маріонеток, якою керує російська служба безпеки ФСБ і її група найманців "Вагнер".

У доповіді стверджується, що поява його партії та воєнізованого формування "Народний щит" "нагадує організовані ФСБ "сили самооборони Криму", які виникли на початку анексії півострова у 2014 році.

"Оснащена сучасними засобами зв'язку і формою військово-правоохоронного стилю, з офіційними посвідченнями особи, ця група, що налічує близько 130 осіб, має ознаки нової воєнізованої групи", – йдеться в доповіді.

Тобіас Елввуд, голова комітету з питань оборони парламенту Британії, сказав, що він "спантеличений" тим, що начальник поліції не був екстрадований назад до Молдови.

"Протягом багатьох років Лондон мав репутацію безпечного притулку для східноєвропейських олігархів, які часто мають тісні зв'язки з Путіним. Це нарешті змінюється після України, але я зустрічався з президенткою Молдови тричі в присутності високопоставленого чиновника МЗС, і цей запит на екстрадицію обговорювався. Якщо ми серйозно ставимося до підтримки європейської демократії, то вона не може обмежуватися лише Україною", – сказав він.

Нагадаємо, у понеділок московський посланник у невизнаному Придністров'ї закликав Кремль розгорнути тисячі російських "миротворців" у регіоні. Це сталося після лютневої погрози російського парламентаря поширити так звану "спеціальну військову операцію" Путіна в Україні на Молдову.

У квітні Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту Росії.

У лютому прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив, що молдовській владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові.

13 лютого президентка Молдови розкрила надані Україною деталі – Кремль нібито готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.

Детальніше на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ