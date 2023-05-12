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Российский заговор с целью свержения власти Молдовы управляется из Британии – The Times

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 13:22

Бывший высокопоставленный чиновник молдовской полиции, проживающий в Лондоне, занимается вербовкой "военизированных сил" для свержения правительства в Кишиневе и передачи Молдовы под контроль Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times со ссылкой на доклад, переданный группой молдовских и британских юристов в министерство иностранных дел Великобритании.

Обвинения, изложенные в документе, касаются Георгия Кавкалюка, который был заместителем начальником Генинспектората полиции во времена бывшего пророссийского президента Молдовы Игоря Додона.

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Они были поддержаны молдовским правительством, которое заявило, что обратилось с просьбой об экстрадиции Кавкалюка. Запрос был подготовлен участниками кампании, которые просили Британию заморозить его активы, используя британский режим санкций.

По словам представителя молдовского правительства, бывший офицер является ключевым игроком в усилиях по свержению проевропейского правительства в Кишиневе.

Молдова объявила Кавкалюка в международный розыск по обвинению в фабрикации дел против членов партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Руслана Вербицкого и Георгия Петика.

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Кавкалюк сейчас из Лондона руководит молдовской политической партией "Строим Европу дома" (РАСЕ) и публиковал свои фотографии во время коронации короля Карла III и в Ливерпуле накануне Евровидения, что вызывает вопросы о его финансах.

Он отрицает эти обвинения: "Обвинения устаревшие и не соответствуют действительности".

В документе с просьбой ввести санкции против него утверждается, что он находится в центре сложной сети кремлевских марионеток, которой руководит российская служба безопасности ФСБ и ее группа наемников "Вагнер".

В докладе утверждается, что появление его партии и военизированного формирования "Народный щит" "напоминает организованные ФСБ "силы самообороны Крыма", которые возникли в начале аннексии полуострова в 2014 году.

"Оснащенная современными средствами связи и формой военно-правоохранительного стиля, с официальными удостоверениями личности, эта группа, насчитывающая около 130 человек, имеет признаки новой военизированной группы", – говорится в докладе.

Тобиас Элввуд, председатель комитета по вопросам обороны парламента Британии, сказал, что он "озадачен" тем, что начальник полиции не был экстрадирован обратно в Молдову.

"В течение многих лет Лондон имел репутацию безопасного убежища для восточноевропейских олигархов, которые часто имеют тесные связи с Путиным. Это наконец меняется после Украины, но я встречался с президентом Молдовы трижды в присутствии высокопоставленного чиновника МИД, и этот запрос на экстрадицию обсуждался. Если мы серьезно относимся к поддержке европейской демократии, то она не может ограничиваться только Украиной", – сказал он.

Напомним, в понедельник московский посланник в непризнанном Приднестровье призвал Кремль развернуть тысячи российских "миротворцев" в регионе. Это произошло после февральской угрозы российского парламентария распространить так называемую "специальную военную операцию" Путина в Украине на Молдову.

В апреле Молдова заявила о нарушении режима безопасности со стороны так называемого миротворческого контингента России.

В феврале премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что молдовским властям известно о нескольких сценариях дестабилизации ситуации в Молдове.

13 февраля президент Молдовы раскрыла предоставленные Украиной детали – Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной выучкой из-за пределов страны – из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Подробнее на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ

Темы: МолдоваРосcияВеликобритания
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