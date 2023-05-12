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Посол ЄС привітав план реформи органів правопорядку, одну з умов для переговорів про членство

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 14:22
Посол ЄС привітав план реформи органів правопорядку, одну з умов для переговорів про членство
Матті Маасікас, фото: Getty Images

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас привітав затвердження плану реформи органів правопорядку, що є однією з умов для відкриття переговорів про вступ України до ЄС. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент України Володимир Зеленський підписав ґрунтовний план щодо (реформи) органів правопорядку. Це частина рекомендацій ЄС, тепер виконана", – зазначив Маасікас у своєму Twitter.

На підписання указу відреагували і в Консультативній місії ЄС в Україні, зазначивши, що план реформування органів правопорядку відображає ключові поради, надані КМЄС згідно з рекомендаціями Єврокомісії.

"Цей План є прискорювачем для реформування сектору цивільної безпеки України та є важливим кроком у процесі інтеграції України в ЄС. Місія надаватиме подальшу підтримку щодо реалізації цієї стратегії, включно з розробкою наступного плану дій", – зазначили у Консультативній місії. 

Нагадаємо, 12 травня президент України підписав Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку, розроблений на виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна отримала разом зі статусом країни-кандидата на членство в ЄС.

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Теми: ЄСреформиУкраїна
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