Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол ЕС приветствовал план реформы органов правопорядка, одно из условий для переговоров о членстве

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 14:22
Посол ЕС приветствовал план реформы органов правопорядка, одно из условий для переговоров о членстве
Матти Маасикас, фото: Getty Images

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приветствовал утверждение плана реформы органов правопорядка, что является одним из условий для открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал основательный план по (реформе) органов правопорядка. Это часть рекомендаций ЕС, теперь выполнена", – отметил Маасикас в своем Twitter.

На подписание указа отреагировали и в Консультативной миссии ЕС в Украине, отметив, что план реформирования органов правопорядка отражает ключевые советы, предоставленные КМЕС согласно рекомендациям Еврокомиссии.

"Этот План является ускорителем для реформирования сектора гражданской безопасности Украины и является важным шагом в процессе интеграции Украины в ЕС. Миссия будет оказывать дальнейшую поддержку по реализации этой стратегии, включая разработку следующего плана действий", – отметили в Консультативной миссии.

Напомним, 12 мая президент Украины подписал Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка, разработанный во исполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС.

Читайте также: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСреформыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок

фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ

Эрдоган: "зерновая сделка" продлена на два месяца

фотоСуд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня

ВАКС признал задержание Князева законным

Прокуратура просит у ВСП разрешения арестовать Князева. Защита считает задержание незаконным

Все новости...
ЕС
Президент подписал план реформирования органов правопорядка, что является одним из требований ЕС
Швеция будет добиваться признания в ЕС группы "Вагнера" террористической организацией
Главы МИД стран ЕС обсудят поддержку Украины на встрече в Стокгольме
Последние новости
19:18
В ЕС думают провести саммит по украинской "формуле мира" – СМИ
19:18
Пассажиры из Белой Церкви будут добираться в Киев на 15 минут быстрее – УЗ
19:16
У Зеленского во время визита в Германию сложилась "химия" с Шольцом - посол
19:15
Мировое загрязнение пластиком можно сократить на 80% к 2040 году – ООН
19:15
Дело Коболева: ВАКС снова рассмотрит ходатайство о продлении расследования
19:11
фотоКоличество жертв удара россиян по Херсонщине возросло до 3, среди них 5-летний ребенок
19:00
Украинцы в этом году подали почти 170 тысяч налоговых деклараций
18:50
фото В Святошинском лесничестве нашли остатки "Градов": ходить в лес опасно
18:41
фотоУкраину посетил спецпосланник Китая, который был послом в РФ
18:35
Пуля попала возле сердца: военный из Донецкой области вернулся на фронт после тяжелого ранения
Все новости...
Реклама: