Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол ЕС приветствовал план реформы органов правопорядка, одно из условий для переговоров о членстве

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 14:22
Посол ЕС приветствовал план реформы органов правопорядка, одно из условий для переговоров о членстве
Матти Маасикас, фото: Getty Images

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приветствовал утверждение плана реформы органов правопорядка, что является одним из условий для открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал основательный план по (реформе) органов правопорядка. Это часть рекомендаций ЕС, теперь выполнена", – отметил Маасикас в своем Twitter.

Реклама:

На подписание указа отреагировали и в Консультативной миссии ЕС в Украине, отметив, что план реформирования органов правопорядка отражает ключевые советы, предоставленные КМЕС согласно рекомендациям Еврокомиссии.

"Этот План является ускорителем для реформирования сектора гражданской безопасности Украины и является важным шагом в процессе интеграции Украины в ЕС. Миссия будет оказывать дальнейшую поддержку по реализации этой стратегии, включая разработку следующего плана действий", – отметили в Консультативной миссии.

Напомним, 12 мая президент Украины подписал Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка, разработанный во исполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС

Темы: ЕСреформыУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ЕС
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: