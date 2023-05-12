Посол ЕС приветствовал план реформы органов правопорядка, одно из условий для переговоров о членстве

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приветствовал утверждение плана реформы органов правопорядка, что является одним из условий для открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал основательный план по (реформе) органов правопорядка. Это часть рекомендаций ЕС, теперь выполнена", – отметил Маасикас в своем Twitter.

Реклама:

На подписание указа отреагировали и в Консультативной миссии ЕС в Украине, отметив, что план реформирования органов правопорядка отражает ключевые советы, предоставленные КМЕС согласно рекомендациям Еврокомиссии.

"Этот План является ускорителем для реформирования сектора гражданской безопасности Украины и является важным шагом в процессе интеграции Украины в ЕС. Миссия будет оказывать дальнейшую поддержку по реализации этой стратегии, включая разработку следующего плана действий", – отметили в Консультативной миссии.

Напомним, 12 мая президент Украины подписал Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка, разработанный во исполнение семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС