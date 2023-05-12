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Італійські ЗМІ підтвердили можливий візит Зеленського до Рима

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 14:58

Італійські ЗМІ стверджують, що отримали підтвердження візиту до Італії президента України Володимира Зеленського 13 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Агентство ANSA та Agencia Italia пишуть, що візит справді відбудеться 13 травня, не уточнюючи, від яких офіційних джерел отримали інформацію. 

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У п’ятницю планується зустріч Зеленського з президентом Італії Серджо Маттареллою у президентському палаці. Час зустрічі не називають з міркувань безпеки.

Також планується зустріч з прем’єркою Джорджією Мелоні.

За словами джерел у Ватикані, Зеленський може зустрітися і з Папою Римським. Жодних деталей поки не розкривають.

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Спершу італійські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що президент України може відвідати Італію з нетривалим візитом під час подорожі до Німеччини, де він має бути цих вихідних. 

У квітні, як відомо, Франциск приймав українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Сам Зеленський був у Ватикані ще в лютому 2020 року – до початку пандемії коронавірусу.

Прем'єрка Італії своєю чергою здійснила перший візит в Україну в лютому 2023 року, в межах якого оголосила про надання пакета військової допомоги, який містить комплекси SAMP/T-MAMBA, а також системи Spada і Skyguard.

Теми: ЗеленськийІталія
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