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Итальянские СМИ подтвердили возможный визит Зеленского в Рим

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 14:58

Итальянские СМИ утверждают, что получили подтверждение визита в Италию президента Украины Владимира Зеленского 13 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Агентство ANSA и Agencia Italia пишут, что визит действительно состоится 13 мая, не уточняя, от каких официальных источников получили информацию.

В субботу планируется встреча Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой в президентском дворце. Время встречи не называют из соображений безопасности.

Также планируется встреча с премьером Джорджией Мелони.

По словам источников в Ватикане, Зеленский может встретиться и с Папой Римским. Никаких деталей пока не раскрывают.

Сначала итальянские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент Украины может посетить Италию с непродолжительным визитом во время путешествия в Германию, где он должен быть на этих выходных.

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В апреле, как известно, папа Франциск принимал украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сам Зеленский был в Ватикане еще в феврале 2020 года – до начала пандемии коронавируса.

Премьер Италии в свою очередь совершила первый визит в Украину в феврале 2023 года, в рамках которого объявила о предоставлении пакета военной помощи, который включает комплексы SAMP/T-MAMBA, а также системы Spada и Skyguard.

Темы: ЗеленскийИталия
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