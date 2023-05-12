Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Итальянские СМИ подтвердили возможный визит Зеленского в Рим

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 14:58

Итальянские СМИ утверждают, что получили подтверждение визита в Италию президента Украины Владимира Зеленского 13 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Агентство ANSA и Agencia Italia пишут, что визит действительно состоится 13 мая, не уточняя, от каких официальных источников получили информацию.

Реклама:

В субботу планируется встреча Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой в президентском дворце. Время встречи не называют из соображений безопасности.

Также планируется встреча с премьером Джорджией Мелони.

По словам источников в Ватикане, Зеленский может встретиться и с Папой Римским. Никаких деталей пока не раскрывают.

ВИДЕО ДНЯ

Сначала итальянские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент Украины может посетить Италию с непродолжительным визитом во время путешествия в Германию, где он должен быть на этих выходных.

В апреле, как известно, папа Франциск принимал украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сам Зеленский был в Ватикане еще в феврале 2020 года – до начала пандемии коронавируса.

Премьер Италии в свою очередь совершила первый визит в Украину в феврале 2023 года, в рамках которого объявила о предоставлении пакета военной помощи, который включает комплексы SAMP/T-MAMBA, а также системы Spada и Skyguard.

Темы: ЗеленскийИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нам нужно 160 истребителей F-16
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км - Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: