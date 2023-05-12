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ЄС хоче офіційно припинити постачання російської нафти до Польщі і Німеччини

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 15:00

Європейський Союз запропонує офіційно припинити постачання російської нафти до Німеччини та Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Bloomberg.

Обом країнам було дозволено в рамках відступу від санкцій ЄС продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу "Дружба". Незважаючи на це, обидві країни вже припинили отримувати нафту цією ділянкою, виконуючи свої попередні обіцянки скоротити обсяги постачання.

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Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство, є пропозиція припинити дію винятку з санкцій для цих країн. Цей виняток був наданий, коли ЄС вирішив заборонити більшу частину імпорту російської нафти в червні минулого року.

Хоча такий крок буде значною мірою символічним, враховуючи, що обидві країни вже припинили постачання, саме по собі відключення змусило кілька нафтопереробних заводів займатися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної сировини. Принаймні один з них, завод PCK Schwedt поблизу Берліна, був змушений виробляти менше палива для регіону, який він обслуговує.

Винятки, що дозволяють постачання російської нафти через південну гілку нафтопроводу, яка постачає нафту до Угорщини, Словаччини та Чехії, залишаться в силі.

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У 2022 році Німеччина і Польща в середньому імпортували близько 480 000 барелів на добу через "Дружбу". Імпорт до трьох країн на південному відрізку в середньому становив майже 290 000 барелів на добу – рівень, який цього року дуже незначно знизився.

Пропозиція припинити дію відступу від санкцій стане частиною 11-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Польща наполягала на введенні санкцій проти північного маршруту "Дружба", оскільки в іншому випадку Варшаві було б юридично складно розірвати контракти і дотриматися зобов'язання, яке вона взяла на себе минулого року, щодо припинення імпорту російської нафти. Країна розірвала останній контракт на постачання нафти навесні після того, як Росія припинила постачання в лютому.

Відтоді, як постачання російської нафти припинилися, через "Дружбу" проходить незначна кількість казахстанської нафти. Про заборону цього не йдеться, оскільки імпорт з інших третіх країн, в тому числі, якщо нафта йде транзитом через Росію, дозволений.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок у Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені "в дуже тісній координації" з країнами G7.

Теми: ПольщаНімеччинаРосіянафта
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