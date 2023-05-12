ЕС хочет официально прекратить поставки российской нефти в Польшу и Германию

Европейский Союз предложит официально прекратить поставки российской нефти в Германию и Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Bloomberg.

Обеим странам было разрешено в рамках отступления от санкций ЕС продолжать получать нефть через северный участок нефтепровода "Дружба". Несмотря на это, обе страны уже прекратили получать нефть по этому участку, выполняя свои предыдущие обещания сократить объемы поставок.

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Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, есть предложение прекратить действие исключения из санкционных санкций для этих стран. Это исключение было предоставлено, когда ЕС решил запретить большую часть импорта российской нефти в июне прошлого года.

Хотя такой шаг будет в значительной степени символическим, учитывая, что обе страны уже прекратили поставки, само по себе отключение заставило несколько нефтеперерабатывающих заводов заниматься сложной логистикой, чтобы получить доступ к альтернативному сырью. По крайней мере один из них, завод PCK Schwedt вблизи Берлина, был вынужден производить меньше топлива для региона, который он обслуживает.

Исключения, позволяющие поставки российской нефти через южную ветку нефтепровода, которая поставляет нефть в Венгрию, Словакию и Чехию, останутся в силе.

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В 2022 году Германия и Польша в среднем импортировали около 480 000 баррелей в сутки через "Дружбу". Импорт в три страны на южном отрезке в среднем составлял почти 290 000 баррелей в сутки – уровень, который в этом году очень незначительно снизился.

Предложение прекратить действие отступления от санкций станет частью 11-го пакета санкций ЕС против РФ.

Польша настаивала на введении санкций против северного маршрута "Дружба", поскольку в противном случае Варшаве было бы юридически сложно разорвать контракты и соблюсти обязательство, которое она взяла на себя в прошлом году, по прекращению импорта российской нефти. Страна разорвала последний контракт на поставку нефти весной после того, как Россия прекратила поставки в феврале.

С тех пор, как поставки российской нефти прекратились, через "Дружбу" проходит незначительное количество казахстанской нефти. О запрете этого речь не идет, поскольку импорт из других третьих стран, в том числе, если нефть идет транзитом через Россию, разрешен.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.