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Путін злякався, що росіяни тікають з РФ: наказав бути "привабливими"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 12 травня 2023, 15:19
Путін злякався, що росіяни тікають з РФ: наказав бути привабливими
ВОЛОДИМИР ПУТІН, СКРІН З ТАК ЗВАНОГО "ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО ВСТУП ДО СКЛАДУ РОСІЇ" 30 ВЕРЕСНЯ

Президент Росії Володимир Путін доручив бути "привабливим фінансово та соціально", щоб зменшити відтік росіян з країни, який стався у 2022 році через "соціально-економічні умови".

Джерело: російський РБК, російський Интерфакс

Деталі: Путін підписав відповідний указ про зміни до концепції міграційної політики на 2019-2025 роки.

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Відповідно до нього в концепції з'являється пункт про те, що влада має створити "привабливі фінансові, соціальні та інші механізми збереження людського капіталу і зниження відтоку населення" Росії. Причиною є те, що у 2022 році "під впливом соціально-економічних умов, що змінилися", збільшився міграційний відтік населення з Росії.

Крім того, концепція доповнюється пунктом, у якому йдеться про необхідність "створення умов для повернення" з-за кордону жителів окупованих територій України, які виїхали з початку повномасштабного вторгнення.

Також до концепції додано пункти про "створення умов, що забезпечують можливість участі в цивільних та інших правовідносинах на території РФ тільки осіб, які законно перебувають на її території", а також про "протидію формуванню етнічних (поліетнічних) анклавів".

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Теми: РосіяміграціяПутін
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