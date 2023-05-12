Польська опозиція подає скаргу до прокуратури на міністра оборони через інцидент з ракетою

Депутати з "Громадянської платформи" подають заяву до прокуратури щодо можливого неналежного виконання обов’язків міністром оборони у зв’язку з імовірно російською ракетою, уламки якої знайшли на півночі країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Депутати Цезарій Томчик, Томаш Семоняк та Чеслав Мрозек заявили, що подають заяву до прокуратури у зв’язку з імовірно неналежним виконанням посадових обов’язків міністром оборони Маріушем Блащаком у контексті ситуації з ракетою, що впала на території Польщі.

Тим часом лідер політсили Дональд Туск заявив, що "перше рішення, яке має бути ухвалене у неділю – це про відставку міністра оборони Маріуша Блащака". Він висловив обурення тим, що Блащак почав перекладати провину за мовчання про ракету на військових.

Оперативний командувач генерал Пьотровський, про якого міністр оборони заявив, що той не доповів йому про інцидент згідно з інструкціями, теж виступив зі зверненням, у якому закликав проявити розсудливість і стримувати емоції – "щоб не підігрувати дуже амбітному та агресивному опоненту і не дозволити розколоти себе на групи".

"Я глибоко переконаний, що ми живемо у сильній і справедливій країні. Також я вірю у всіх поляків, що ми зараз, на тлі нависаючої загрози зі сходу, зможемо продемонструвати, що ми усвідомлюємо те, що живемо у демократичній країні, що ми знаємо, що таке справедливість, і не будемо вестися на емоції", – цитують його.

Нагадаємо, цього тижня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за першими висновками Технічного інституту Повітряних сил Польщі знайдені під Бидгощем уламки – від російської Х-55.

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Після того міністр оборони Польщі заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни цієї ракети і він нібито не знав про випадок – хоча військові тоді відстежували її та намагалися знайти уламки.