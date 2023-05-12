Польская оппозиция подает жалобу в прокуратуру на министра обороны из-за инцидента с ракетой

В Польше депутаты из оппозиционной партии "Гражданская платформа" подают заявление в прокуратуру относительно возможного ненадлежащего исполнения обязанностей министром обороны в связи с предположительно российской ракетой, обломки которой нашли на севере страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Депутаты Цезарий Томчик, Томаш Семоняк и Чеслав Мрозек заявили, что подают заявление в прокуратуру в связи с предположительно ненадлежащим исполнением должностных обязанностей министром обороны Мариушем Блащаком в контексте ситуации с ракетой, упавшей на территории Польши.

Между тем лидер политсилы Дональд Туск заявил, что "первое решение, которое должно быть принято в воскресенье – об отставке министра обороны Мариуша Блащака". Он выразил возмущение тем, что Блащак начал перекладывать вину за молчание о ракете на военных.

Оперативный командующий генерал Томаш Петровский, о котором министр обороны заявил, что тот не доложил ему об инциденте согласно инструкциям, тоже выступил с обращением, в котором призвал проявить благоразумие и сдерживать эмоции – "чтобы не подыгрывать очень амбициозному и агрессивному оппоненту и не позволить расколоть себя на группы".

"Я глубоко убежден, что мы живем в сильной и справедливой стране. Также я верю во всех поляков, что мы сейчас, на фоне нависающей угрозы с востока, сможем продемонстрировать, что мы осознаем то, что живем в демократической стране, что мы знаем, что такое справедливость, и не будем вестись на эмоции", – сказал генерал.

Напомним, на этой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что по первым выводам Технического института Воздушных сил Польши найденные под Быдгощем обломки – от российской Х-55.

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После того министр обороны Польши заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны этой ракеты и он якобы не знал о случае – хотя военные тогда отслеживали ее и пытались найти обломки.