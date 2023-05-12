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Опонент Ердогана наполягає, що має докази втручання Росії у вибори в Туреччині

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 18:04

Кандидат у президенти Туреччини від альянсу опозиційних партій Кемаль Киличдароглу наполягає, що має докази спроб російського втручання у прийдешні вибори в країні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив в інтерв’ю Reuters.

Киличдароглу стверджує, що його передвиборний штаб отримав конкретні докази відповідальності Росії за поширення фальшивого онлайн-контенту напередодні президентських виборів у Туреччині в неділю.

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"Якби у нас не було цього (конкретних доказів. – Ред.), я б не написав про це у Twitter", – сказав політик, відмовившись уточнити, про що саме йдеться.

Він додав, що вважає неприйнятним втручання іншої країни у виборчий процес в Туреччині на користь певної політичної партії. "Я хотів, щоб весь світ знав про це, тому я зробив цей заклик відкрито у Twitter", – додав Киличдароглу.

Опонент Ердогана наголосив, що Туреччина не хоче розривати "дружні відносини" з Росією, "але ми не дозволимо втручання у наші внутрішні справи".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 11 травня кандидат на посаду президента Туреччини Кемаль Киличдароглу звинуватив Росію у втручанні у вибори, зазначивши, що росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", поширеними в інформаційному просторі. У Кремлі звинувачення заперечили.

Перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться вже цієї неділі. За даними останнього опитування, нинішній турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів. Така ситуація означає, що переможця скоріш за все визначатимуть у другому турі 28 травня.

Детально про вибори в Туреччині дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

Також читайте у статті: Ердоган за крок до поразки: як може змінити Туреччину перемога опозиції.

Теми: ЕрдоганвибориРосія
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