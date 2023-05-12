Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оппонент Эрдогана настаивает, что у него есть доказательства вмешательства России в выборы в Турции

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 18:04

Кандидат в президенты Турции от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу настаивает, что у него есть доказательства попыток российского вмешательства в грядущие выборы в стране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в интервью Reuters.

Кылычдароглу утверждает, что его предвыборный штаб получил конкретные доказательства ответственности России за распространение фальшивого онлайн-контента накануне президентских выборов в Турции в воскресенье.

Реклама:

"Если бы у нас не было этого (конкретных доказательств. – Ред.), я бы не написал об этом в Twitter", – сказал политик, отказавшись уточнить, о чем именно идет речь.

Он добавил, что считает неприемлемым вмешательство другой страны в избирательный процесс в Турции в пользу определенной политической партии. "Я хотел, чтобы весь мир знал об этом, поэтому я сделал этот призыв открыто в Twitter", – добавил Кылычдароглу.

Оппонент Эрдогана подчеркнул, что Турция не хочет разрывать "дружеские отношения" с Россией, "но мы не позволим вмешательства в наши внутренние дела".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 11 мая кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы, отметив, что россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", распространенными в информационном пространстве. В Кремле заявили о непричастности к вмешательству в избирательный процесс в Турции.

Первый тур парламентских и президентских выборов в Турции состоится уже в это воскресенье. По данным последнего опроса, нынешний турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов. Такая ситуация означает, что победителя скорее всего будут определять во втором туре 28 мая.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.

Темы: ЭрдоганвиборыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Эрдоган
Эрдоган сам поедет к Путину, которого ждали в Анкаре – СМИ
Путин пока не едет в Турцию: встреча с Эрдоганом откладывается
Эрдоган заявил, что возобновление "зернового соглашения" зависит от выполнения Западом своих "обещаний"
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: