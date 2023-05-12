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Оппонент Эрдогана настаивает, что у него есть доказательства вмешательства России в выборы в Турции

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 18:04

Кандидат в президенты Турции от альянса оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу настаивает, что у него есть доказательства попыток российского вмешательства в грядущие выборы в стране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в интервью Reuters.

Кылычдароглу утверждает, что его предвыборный штаб получил конкретные доказательства ответственности России за распространение фальшивого онлайн-контента накануне президентских выборов в Турции в воскресенье.

"Если бы у нас не было этого (конкретных доказательств. – Ред.), я бы не написал об этом в Twitter", – сказал политик, отказавшись уточнить, о чем именно идет речь.

Он добавил, что считает неприемлемым вмешательство другой страны в избирательный процесс в Турции в пользу определенной политической партии. "Я хотел, чтобы весь мир знал об этом, поэтому я сделал этот призыв открыто в Twitter", – добавил Кылычдароглу.

Оппонент Эрдогана подчеркнул, что Турция не хочет разрывать "дружеские отношения" с Россией, "но мы не позволим вмешательства в наши внутренние дела".

Напомним, 11 мая кандидат на пост президента Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы, отметив, что россияне стоят за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", распространенными в информационном пространстве. В Кремле заявили о непричастности к вмешательству в избирательный процесс в Турции.

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Первый тур парламентских и президентских выборов в Турции состоится уже в это воскресенье. По данным последнего опроса, нынешний турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов. Такая ситуация означает, что победителя скорее всего будут определять во втором туре 28 мая.

Подробно о выборах в Турции смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды". Также читайте в статье: Эрдоган в шаге от поражения: как может изменить Турцию победа оппозиции.

Темы: ЭрдоганвиборыРосcия
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