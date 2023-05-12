Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: у НАТО вже допускають, що Швеція не встигне вступити до Альянсу перед самітом у Вільнюсі

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 18:05

У Північноатлантичному альянсі вже почали допускати, що вето на вступ Швеції не вийде здолати до саміту у Вільнюсі, що відбудеться в середині липня. 

Про це з посиланням на джерела повідомляє Sveriges Radio, пише "Європейська правда".

Журналістам стало відомо, що ключові посадовці у штаб-квартирі НАТО вже обговорюють необхідність готуватися до сценарію, що Швеція на момент саміту у Вільнюсі все ще не завершить процедуру вступу. 

Реклама:

Після того як Фінляндія стала повноправним членом НАТО 4 квітня, союзники посилили дипломатичний тиск на Анкару і Будапешт, закликаючи ратифікувати вступ Швеції – але поки без бажаного результату.  

Зазначимо, попри реалістичність негативного сценарію, шанси на завершення вступу Швеції у наступний місяць залишаються. 

Одним з головних факторів є вибори у Туреччині – після них, у разі перемоги Ердогана, Анкара може зняти вето і через те, що це перестане бути елементом загравання з консервативним електоратом, і через те, що у Швеції набуде чинності нове антитерористичне законодавство. 

ВІДЕО ДНЯ

Турецька опозиція у разі перемоги на виборах обіцяла пришвидшити розгляд заявки Швеції. Останні опитування свідчать, що спільний кандидат від опозиції випереджає Ердогана на п'ять процентних пунктів.  

У Стокгольмі днями заявляли, що все ще сподіваються подолати перешкоди і завершити вступ до саміту НАТО у Вільнюсі.

Теми: НАТОШвеція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
НАТО
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: