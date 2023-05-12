ЗМІ: у НАТО вже допускають, що Швеція не встигне вступити до Альянсу перед самітом у Вільнюсі

У Північноатлантичному альянсі вже почали допускати, що вето на вступ Швеції не вийде здолати до саміту у Вільнюсі, що відбудеться в середині липня.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Sveriges Radio, пише "Європейська правда".

Журналістам стало відомо, що ключові посадовці у штаб-квартирі НАТО вже обговорюють необхідність готуватися до сценарію, що Швеція на момент саміту у Вільнюсі все ще не завершить процедуру вступу.

Реклама:

Після того як Фінляндія стала повноправним членом НАТО 4 квітня, союзники посилили дипломатичний тиск на Анкару і Будапешт, закликаючи ратифікувати вступ Швеції – але поки без бажаного результату.

Зазначимо, попри реалістичність негативного сценарію, шанси на завершення вступу Швеції у наступний місяць залишаються.

Одним з головних факторів є вибори у Туреччині – після них, у разі перемоги Ердогана, Анкара може зняти вето і через те, що це перестане бути елементом загравання з консервативним електоратом, і через те, що у Швеції набуде чинності нове антитерористичне законодавство.

ВІДЕО ДНЯ

Турецька опозиція у разі перемоги на виборах обіцяла пришвидшити розгляд заявки Швеції. Останні опитування свідчать, що спільний кандидат від опозиції випереджає Ердогана на п'ять процентних пунктів.

У Стокгольмі днями заявляли, що все ще сподіваються подолати перешкоди і завершити вступ до саміту НАТО у Вільнюсі.