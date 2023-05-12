СМИ: в НАТО уже допускают, что Швеция не успеет вступить в Альянс перед саммитом в Вильнюсе

В Североатлантическом альянсе уже начали допускать, что вето на вступление Швеции не получится преодолеть до саммита в Вильнюсе, который состоится в середине июля.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Sveriges Radio, пишет "Европейская правда".

Журналистам стало известно, что ключевые чиновники в штаб-квартире НАТО уже обсуждают необходимость готовиться к сценарию, что Швеция на момент саммита в Вильнюсе все еще не завершит процедуру вступления.

После того как Финляндия стала полноправным членом НАТО 4 апреля, союзники усилили дипломатическое давление на Анкару и Будапешт, призывая ратифицировать вступление Швеции – но пока без желаемого результата.

Отметим, несмотря на реалистичность негативного сценария, шансы на завершение вступления Швеции в следующий месяц остаются.

Одним из главных факторов являются выборы в Турции – после них, в случае победы Эрдогана, Анкара может снять вето и потому, что это перестанет быть элементом заигрывания с консервативным электоратом, и потому, что в Швеции вступит в силу новое антитеррористическое законодательство.

Турецкая оппозиция в случае победы на выборах обещала ускорить рассмотрение заявки Швеции. Последние опросы свидетельствуют, что общий кандидат от оппозиции опережает Эрдогана на пять процентных пунктов.

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В Стокгольме на днях заявляли, что все еще надеются преодолеть препятствия и завершить вступление до саммита НАТО в Вильнюсе.