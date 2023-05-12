Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: в НАТО уже допускают, что Швеция не успеет вступить в Альянс перед саммитом в Вильнюсе

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 18:05

В Североатлантическом альянсе уже начали допускать, что вето на вступление Швеции не получится преодолеть до саммита в Вильнюсе, который состоится в середине июля.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Sveriges Radio, пишет "Европейская правда".

Журналистам стало известно, что ключевые чиновники в штаб-квартире НАТО уже обсуждают необходимость готовиться к сценарию, что Швеция на момент саммита в Вильнюсе все еще не завершит процедуру вступления.

Реклама:

После того как Финляндия стала полноправным членом НАТО 4 апреля, союзники усилили дипломатическое давление на Анкару и Будапешт, призывая ратифицировать вступление Швеции – но пока без желаемого результата.

Отметим, несмотря на реалистичность негативного сценария, шансы на завершение вступления Швеции в следующий месяц остаются.

Одним из главных факторов являются выборы в Турции – после них, в случае победы Эрдогана, Анкара может снять вето и потому, что это перестанет быть элементом заигрывания с консервативным электоратом, и потому, что в Швеции вступит в силу новое антитеррористическое законодательство.

ВИДЕО ДНЯ

Турецкая оппозиция в случае победы на выборах обещала ускорить рассмотрение заявки Швеции. Последние опросы свидетельствуют, что общий кандидат от оппозиции опережает Эрдогана на пять процентных пунктов.

В Стокгольме на днях заявляли, что все еще надеются преодолеть препятствия и завершить вступление до саммита НАТО в Вильнюсе.

Темы: НАТОШвеция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
НАТО
В Балтийском море впервые проведет учения по отражению атак России − Reuters
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: