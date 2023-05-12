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Rheinmetall домовився з "Укроборонпромом" про ремонт танків в Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 18:10

Німецький збройовий концерн Rheinmetall уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства з ремонту танків в Україні.

Про це в інтерв’ю газеті Handelsblatt заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, передає "Європейська правда".

За даними видання, подробиці угоди Паппергер обговорював із президентом Володимиром Зеленським під час візиту до України. "Контракти вже підписані", – сказав він.

Відповідно до угоди, Rheinmetall і "Укроборонпром" створюють спільне підприємство, в якому 51% акцій та управління належить німецькій стороні. Співпраця стосуватиметься технічного обслуговування й ремонту бронетехніки в Україні, паралельно буде готуватися будівництво танків.

"Україна отримає вигоду від комплексного передання технологій, а також від короткострокового постачання військової техніки з Німеччини", – заявив Паппергер.

Голова "Укроборонпрому" Юрій Гусєв, якого цитує Handelsblatt, привітав готовність Rheinmetall підтримати Україну в її боротьбі з Росією.

Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств у найближчі дні – з виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.

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Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.

Раніше стало відомо, що концерн хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів і заявив про плани виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.

Теми: танкиНімеччинаУкраїнавійна
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