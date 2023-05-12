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Rheinmetall договорился с "Укроборонпромом" о ремонте танков в Украине

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 18:10

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заключил соглашение с "Укроборонпромом" о создании совместного предприятия по ремонту танков в Украине.

Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, передает "Европейская правда".

По данным издания, подробности сделки Паппергер обсуждал с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Украину. "Контракты уже подписаны", – сказал он.

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В соответствии с соглашением, Rheinmetall и "Укроборонпром" создают совместное предприятие, в котором 51% акций и управление принадлежит немецкой стороне. Сотрудничество будет касаться технического обслуживания и ремонта бронетехники в Украине, параллельно будет готовиться строительство танков.

"Украина получит выгоду от комплексной передачи технологий, а также от краткосрочных поставок военной техники из Германии", – заявил Паппергер.

Глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев, которого цитирует Handelsblatt, приветствовал готовность Rheinmetall поддержать Украину в ее борьбе с Россией.

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Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий в ближайшие дни – по производству боеприпасов и противовоздушной обороны.

Rheinmetall – крупнейший немецкий концерн по производству вооружений. По собственным данным, компания входит в тройку крупнейших производителей военной техники и боеприпасов в западном мире. Сейчас биржевая стоимость Rheinmetall составляет более десяти миллиардов евро.

Ранее стало известно, что концерн хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов и заявил о планах производить до 600 тысяч снарядов в год.

Темы: танкиГерманияУкраинавойна
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