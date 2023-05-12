Словаччина скасувала односторонні обмеження на імпорт з України після рішення ЄС

Уряд Словаччини у п’ятницю схвалив пропозицію Міністерства сільського господарства замінити односторонню заборону на імпорт сільськогосподарських товарів із України рішенням Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Рішення означає, що словацька заборона на ввезення окремих видів сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України або походженням з України формально скасовується. Крім того, запроваджується спеціальний режим транзиту агропродукції через Словаччину.

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"У цій сфері застосовується лише законодавство Європейського Союзу", – підтвердив речник словацького Міністерства сільського господарства Андрей Вальнер.

За даними ЗМІ, відсутність цього рішення Словаччини, а також Угорщини гальмувало запуск фінансової підтримки ЄС для фермерів у країнах-сусідках України.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

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Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Одночасно планується фінансова підтримка для фермерів цих країнах-членах, рішення про яку мають ухвалити окремо, і заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших країн-членів ЄС та третіх країн.

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