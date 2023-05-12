Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Словаччина скасувала односторонні обмеження на імпорт з України після рішення ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 18:40

Уряд Словаччини у п’ятницю схвалив пропозицію Міністерства сільського господарства замінити односторонню заборону на імпорт сільськогосподарських товарів із України рішенням Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

Рішення означає, що словацька заборона на ввезення окремих видів сільськогосподарської продукції та харчових продуктів з України або походженням з України формально скасовується. Крім того, запроваджується спеціальний режим транзиту агропродукції через Словаччину.

"У цій сфері застосовується лише законодавство Європейського Союзу", – підтвердив речник словацького Міністерства сільського господарства Андрей Вальнер.

За даними ЗМІ, відсутність цього рішення Словаччини, а також Угорщини гальмувало запуск фінансової підтримки ЄС для фермерів у країнах-сусідках України.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

ВІДЕО ДНЯ

Одночасно планується фінансова підтримка для фермерів цих країнах-членах, рішення про яку мають ухвалити окремо, і заходи для полегшення транзиту українського зерна через "шляхи солідарності" до інших країн-членів ЄС та третіх країн.

Деталі читайте тут: Мала аграрна блокада. Пояснюємо наслідки рішення ЄС, яке послабило польську заборону.

Теми: Словаччинаекспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Усі новини...
Словаччина
Президентка Словаччини анонсувала "уряд експертів", який очолить банкір Людовіт Одор
Президентка Словаччини прийняла відставку прем’єра
У Словаччині знову перевірили українське зерно – знову знайшли шкідливий пестицид
Останні новини
19:11
Кількість жертв на Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: