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Словакия отменила односторонние ограничения на импорт из Украины после решения ЕС

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 18:40

Правительство Словакии в пятницу одобрило предложение министерства сельского хозяйства заменить односторонний запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины решением Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

Решение означает, что словацкий запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов из Украины или происхождением из Украины формально отменяется. Кроме того, вводится специальный режим транзита агропродукции через Словакию.

"В этой сфере применяется только законодательство Европейского Союза", – подтвердил представитель словацкого министерства сельского хозяйства Андрей Вальнер.

По данным СМИ, отсутствие этого решения Словакии, а также Венгрии тормозило запуск финансовой поддержки ЕС для фермеров в странах-соседках Украины.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

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Одновременно планируется финансовая поддержка для фермеров этих странах-членах, решение о которой должны принять отдельно, и меры для облегчения транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие страны-члены ЕС и третьи страны.

Детали читайте здесь: Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, которое ослабило польский запрет.

Темы: Словакияэкспорт
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