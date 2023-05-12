Більшість німців – за переговори Києва й Москви та проти членства України в НАТО

Більшість громадян Німеччини через майже рік і три місяці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримують проведення мирних переговорів між сторонами.

Такі дані показало опитування соціологічної фірми YouGov на замовлення агенції DPA, повідомляє "Європейська правда".

55% респондентів підтримують проведення переговорів між Києвом і Москвою, спрямованих на припинення війни, і лише 28% – проти, свідчать результати.

Так само більшість німців відкидає запрошення України до вступу в Північноатлантичний Альянс: 54% – проти цього і лише 27% – за те, щоб запропонувати Україні перспективу членства в НАТО на цьому етапі.

Зазначимо, що згідно з лютневим опитуванням більшість громадян Німеччини виступали проти мирних переговорів України та РФ "за будь-яку ціну".

За даними ЗМІ, Німеччина є однією з країн, які поки не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, які б виходили за межі розпливчастої декларації НАТО від 2008 року.