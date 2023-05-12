Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість німців – за переговори Києва й Москви та проти членства України в НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 19:14

Більшість громадян Німеччини через майже рік і три місяці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримують проведення мирних переговорів між сторонами.

Такі дані показало опитування соціологічної фірми YouGov на замовлення агенції DPA, повідомляє "Європейська правда".

55% респондентів підтримують проведення переговорів між Києвом і Москвою, спрямованих на припинення війни, і лише 28% – проти, свідчать результати.

Так само більшість німців відкидає запрошення України до вступу в Північноатлантичний Альянс: 54% – проти цього і лише 27% – за те, щоб запропонувати Україні перспективу членства в НАТО на цьому етапі.

Зазначимо, що згідно з лютневим опитуванням більшість громадян Німеччини виступали проти мирних переговорів України та РФ "за будь-яку ціну".

За даними ЗМІ, Німеччина є однією з країн, які поки не хочуть брати на себе жодних зобов'язань, які б виходили за межі розпливчастої декларації НАТО від 2008 року.

Теми: Німеччинаопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Усі новини...
Німеччина
Rheinmetall домовився з "Укроборонпромом" про ремонт танків в Україні
ЄС хоче офіційно припинити постачання російської нафти до Польщі і Німеччини
ЗМІ: Зеленський може поїхати в Італію 13 травня, зустрінеться з прем'єркою і Папою Римським
Останні новини
19:11
Кількість жертв на Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: