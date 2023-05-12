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Большинство немцев – за переговоры Киева и Москвы и против членства Украины в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 19:14

Большинство граждан Германии спустя почти год и три месяца с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживают проведение мирных переговоров между сторонами.

Такие данные показал опрос социологической фирмы YouGov по заказу агентства DPA, сообщает "Европейская правда".

55% респондентов поддерживают проведение переговоров между Киевом и Москвой, направленных на прекращение войны, и только 28% – против, свидетельствуют результаты.

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Так же большинство немцев отвергает приглашение Украины к вступлению в Североатлантический Альянс: 54% – против этого и лишь 27% – за то, чтобы предложить Украине перспективу членства в НАТО на этом этапе.

Отметим, что согласно февральскому опросу большинство граждан Германии выступали против мирных переговоров Украины и РФ "любой ценой".

По данным СМИ, Германия является одной из стран, которые пока не хотят брать на себя никаких обязательств, которые бы выходили за пределы расплывчатой декларации НАТО от 2008 года.

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Темы: Германияопрос
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