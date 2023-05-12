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Большинство немцев – за переговоры Киева и Москвы и против членства Украины в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 19:14

Большинство граждан Германии спустя почти год и три месяца с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживают проведение мирных переговоров между сторонами.

Такие данные показал опрос социологической фирмы YouGov по заказу агентства DPA, сообщает "Европейская правда".

55% респондентов поддерживают проведение переговоров между Киевом и Москвой, направленных на прекращение войны, и только 28% – против, свидетельствуют результаты.

Так же большинство немцев отвергает приглашение Украины к вступлению в Североатлантический Альянс: 54% – против этого и лишь 27% – за то, чтобы предложить Украине перспективу членства в НАТО на этом этапе.

Отметим, что согласно февральскому опросу большинство граждан Германии выступали против мирных переговоров Украины и РФ "любой ценой".

По данным СМИ, Германия является одной из стран, которые пока не хотят брать на себя никаких обязательств, которые бы выходили за пределы расплывчатой декларации НАТО от 2008 года.

Темы: Германияопрос
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