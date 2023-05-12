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Сійярто погрожує блокувати санкції ЄС, якщо Україна не викреслить OTP Bank зі спонсорів війни

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 19:29

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через внесення Україною угорського банку OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії.

Слова Сійярто цитує угорська служба Euronews, повідомляє "Європейська правда".

"Те, що OTP Bank потрапив до списку міжнародних спонсорів війни в Україні – скандально і неприйнятно. Це вражає. Це обурливо. Це скандально", – заявив очільник угорського МЗС під час неформальної зустрічі міністрів ЄС у Стокгольмі.

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Він сказав, що діяльність угорського банку відповідає міжнародним стандартам і законодавству, і його включення до списку спонсорів війни в Україні також може вплинути на санкції ЄС проти Росії.

"Я чітко дав зрозуміти на зустрічі міністрів закордонних справ, що нам буде дуже важко навіть розпочати переговори щодо одинадцятого пакета санкцій (проти РФ – ред.), доки OTP перебуває в цьому українському списку. Ми вимагаємо, щоб українці прибрали OTP зі списку", – підкреслив Сійярто.

Минулого тижня Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank – найбільший угорський банк – до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

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У банку не погодились із твердженнями й заявили, що скоротили присутність у Росії та шукають можливостей виходу з російського ринку.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Угорщина хоче виключити трьох осіб з нового санкційного списку проти РФ, запропонованого Європейською комісією в рамках 11-го пакета санкцій.

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