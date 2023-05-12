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Сийярто угрожает блокировать санкции ЕС, если Украина не вычеркнет OTP Bank из спонсоров войны

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 19:29

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за внесения Украиной венгерского банка OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России.

Слова Сийярто цитирует венгерская служба Euronews, сообщает "Европейская правда".

"То, что OTP Bank попал в список международных спонсоров войны в Украине – скандально и неприемлемо. Это поражает. Это возмутительно. Это скандально", – заявил глава венгерского МИД во время неформальной встречи министров ЕС в Стокгольме.

Он сказал, что деятельность венгерского банка соответствует международным стандартам и законодательству, и его включение в список спонсоров войны в Украине также может повлиять на санкции ЕС против России.

На прошлой неделе Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

В банке не согласились с утверждениями и заявили, что сократили присутствие в России и ищут возможности выхода с российского рынка.

Напомним, по данным СМИ, Венгрия хочет исключить трех человек из нового санкционного списка против РФ, предложенного Европейской комиссией в рамках 11-го пакета санкций.

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