Сенатори США вимагають від Пентагону передати суду в Гаазі докази злочинів РФ в Україні

Сенатори США збільшують тиск на Пентагон, щоб змусити передати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі докази російських злочинів в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.

Під час слухань у Сенаті США низка законодавців різко розкритикували дії Пентагону, який, за їхніми словами, "відсутній у списку тих американських відомств", що співпрацюють з Міжнародним кримінальним судом.

Голова Юридичного комітету Сенату сенатор-демократ Дік Дурбін запитав міністра оборони США Ллойда Остіна про те, чому Міністерство оборони не передало доказів російських злочинів прокурору МКС Каріму Хану.

Він нагадав, що з огляду на важливість розслідування та покарання за воєнні злочини, минулого року Конгрес законодавчо дозволив США ділитися критичними доказами воєнних злочинів і розвідданими з Міжнародним кримінальним судом. Але попри це, Пентагон не передав своїх даних МКС.

У відповідь Остін сказав, що повністю погоджується з тим, що президента Путіна потрібно притягнути до відповідальності за воєнні злочини, але його пріоритетом є захист американських військових.

Він додав, що українські та міжнародні розслідування важливі для притягнення до відповідальності. Однак, за словами глави Пентагону, "я завжди надаватиму пріоритет захисту військового персоналу США та всього, що ми робимо".

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Сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував провести ще одну зустріч між законодавцями й керівництвом Пентагону, щоб з’ясувати, що стримує військових від передачі даних про російські воєнні злочини міжнародному суду.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що Пентагон виступає проти надання Міжнародному кримінальному суду доказів воєнних злочинів Росії в Україні, зібраних американськими спецслужбами, оскільки побоюються створення прецеденту для притягнення до відповідальності в майбутньому американців.