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Сенаторы США требуют от Пентагона передать суду в Гааге доказательства преступлений РФ в Украине

Пятница, 12 мая 2023, 20:27
Сенаторы США требуют от Пентагона передать суду в Гааге доказательства преступлений РФ в Украине
ФОТО GETTY IMAGES

Сенаторы США увеличивают давление на Пентагон, чтобы заставить передать Международному уголовному суду в Гааге доказательства российских преступлений в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

Во время слушаний в Сенате США ряд законодателей резко раскритиковали действия Пентагона, который, по их словам, "отсутствует в списке американских ведомств", сотрудничающих с Международным уголовным судом.

Глава юридического комитета Сената сенатор-демократ Дик Дурбин спросил министра обороны США Ллойда Остина, почему министерство обороны не передало доказательства российских преступлений прокурору МУС Кариму Хану.

Он напомнил, что учитывая важность расследования и наказания за военные преступления, в прошлом году Конгресс законодательно разрешил США делиться критическими доказательствами военных преступлений и разведданными с Международным уголовным судом. Но несмотря на это, Пентагон не передал своих данных МУС.

В ответ Остин сказал, что полностью согласен с тем, что президента Путина нужно привлечь к ответственности за военные преступления, но его приоритетом является защита американских военных.

Он добавил, что украинские и международные расследования важны для привлечения к ответственности. Однако, по словам главы Пентагона, "я всегда буду отдавать приоритет защите военного персонала США и всего, что мы делаем".

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил провести еще одну встречу между законодателями и руководством Пентагона, чтобы выяснить, что сдерживает военных от передачи данных о российских военных преступлениях международному суду.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Пентагон выступает против предоставления Международному уголовному суду доказательств военных преступлений России в Украине, собранных американскими спецслужбами, поскольку опасаются создания прецедента для привлечения к ответственности в будущем американцев.

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