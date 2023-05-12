У Білому домі відмовились коментувати можливу передачу зброї РФ з боку ПАР

У Білому домі відмовились детальніше прокоментувати заяву посла США в ПАР Рубена Брігеті про можливу передачу зброї РФ з боку африканської країни.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми послідовно і рішуче закликаємо країни не надавати жодної підтримки російській війні. Ми не вважаємо, що хтось, будь-хто повинен полегшувати Путіну вбивства невинних українських людей, і крапка", – сказав Кірбі.

Нагадаємо, посол США в Південно-Африканській республіці Рубен Брігеті заявив, що країна, ймовірно, передала Росії зброю та боєприпаси для війни в Україні, і ця поставка вирушила на судні, яке завантажувалося на початку грудня 2022 року.

В офісі президента ПАР після того заявили, що поки не бачили доказів можливого надання Росії зброї, але провeдуть відповідне розслідування. В уряді Південноафриканської Республіки заявляють, що не давали дозволів ні на який експорт зброї до РФ.