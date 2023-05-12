В Белом доме отказались комментировать возможную передачу оружия РФ со стороны ЮАР

В Белом доме отказались подробнее прокомментировать заявление посла США в ЮАР Рубена Бригети о возможной передаче оружия РФ со стороны африканской страны.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы последовательно и решительно призываем страны не оказывать никакой поддержки российской войне. Мы не считаем, что кто-то, кто-либо должен облегчать Путину убийства невинных украинских людей, и точка", – сказал Кирби.

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Напомним, посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бригети заявил, что страна, вероятно, передала России оружие и боеприпасы для войны в Украине, и эта поставка отправилась на судне, которое загружалось в начале декабря 2022 года.

В офисе президента ЮАР после того заявили, что пока не видели доказательств возможного предоставления России оружия, но проведут соответствующее расследование. В правительстве Южноафриканской Республики заявляют, что не давали разрешений ни на какой экспорт оружия в РФ.