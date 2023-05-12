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В Helsi запевняють, що відповідальність за фейкові записи несуть лікарі

П'ятниця, 12 травня 2023, 21:51
В Helsi запевняють, що відповідальність за фейкові записи несуть лікарі
ілюстрація Helsi

Записи фіктивних прийомів, зроблені медпрацівниками без повідомлення пацієнта, можуть з'являтися в кабінетах користувачів Helsi, водночас представники системи Helsi кажуть, що не можуть впливати на їхню появу або верифікувати їх.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу системи

Дослівно Helsi: "Ми розібрали кейси, про які користувачі писали у фейсбуці, і все стало на "свої місця". Більшість незрозумілих візитів - прийоми, коли робили вакцинацію. Але справді рідко буває дописування лікарями прийомів, які не відбулися".

Деталі: У пресслужбі наголосили, що саме лікарі відповідальні за внесення медичних даних пацієнтів. Мовляв, Helsi - це сполучна ланка між лікарем і пацієнтом, і ніхто, крім лікаря, не вносить жодних даних.

Helsi підкреслює, що не впливає на витрати держбюджету на медобслуговування населення.

Також уточнюється, що Helsi - це частина електронної системи охорони здоров'я, до якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечується автоматизований обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Власником центральної бази даних, зокрема, майнових прав на програмне забезпечення центральної бази даних, є держава в особі Нацслужби охорони здоров'я України (НСЗУ).

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Реєстр медичних записів, записів про видані направлення та рецепти також ведеться в центральній базі даних. Розпорядником реєстру та власником його даних також є НСЗУ.

Створення, внесення та перегляд інформації та документів у центральній базі даних, внесення змін і доповнень до них здійснюються користувачами. Оператори електронних медичних інформаційних систем та їхні співробітники таких прав не мають, наголосили в Helsi.

Записи про направлення та рецепти в електронній системі охорони здоров'я вносяться до реєстру згідно з порядком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я № 587 від 28 лютого 202 року, і повинні містити кваліфікований електронний підпис лікаря, молодшого спеціаліста з медичною освітою, медичного адміністратора.

Право проведення верифікації даних у реєстрі відповідно до чинного законодавства належить уповноваженій особі НСЗУ, а не медично-інформаційній системі, зазначили в Helsi.

Що передувало: Українці скаржилися на те, що у їхньому кабінеті в Helsi відображаються "фейкові" візити до лікарів, яких насправді не було. Мовляв, деякі лікарі приписують собі такі візити, отримуючи гроші за пацієнта, який насправді у них не був.

Міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко прокоментував такі випадки на зустрічі з журналістами 8 травня, та запевнив, що МОЗ реагуватиме.

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