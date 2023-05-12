В Helsi уверяют, что ответственность за фейковые записи несут врачи

Записи фиктивных приемов, сделанные медработниками без уведомления пациента, могут появляться в кабинетах пользователей Helsi, при этом представители системы Helsi говорят, что не могут влиять на их появление или верифицировать их.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу системы

Дословно Helsi: "Мы разобрали кейсы, о которых пользователи писали в фейсбуке, и все стало на "свои места". Большинство непонятных визитов - приемы, когда делали вакцинацию. Но действительно редко бывает дописывание врачами приемов, которые не состоялись".

Детали: В пресс-службе отметили, что именно врачи ответственны за внесение медицинских данных пациентов. Мол, Helsi - это связующее звено между врачом и пациентом, и никто, кроме врача, не вносит никаких данных.

Helsi подчеркивает, что не влияет на расходы госбюджета на медобслуживание населения.

Также уточняется, что Helsi - это часть электронной системы здравоохранения, в которую входят центральная база данных и электронные медицинские информационные системы, между которыми обеспечивается автоматизированный обмен информацией, данными и документами через открытый программный интерфейс (АРI).

Владельцем центральной базы данных, в частности, имущественных прав на программное обеспечение центральной базы данных, является государство в лице Нацслужбы здравоохранения Украины (НСЗУ).

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Реестр медицинских записей, записей о выданных направлениях и рецептах также ведется в центральной базе данных. Распорядителем реестра и владельцем его данных также является НСЗУ.

Создание, внесение и просмотр информации и документов в центральной базе данных, внесение изменений и дополнений в них осуществляются пользователями. Операторы электронных медицинских информационных систем и их сотрудники таких прав не имеют, отметили в Helsi.

Записи о направлениях и рецептах в электронной системе здравоохранения вносятся в реестр согласно порядку, утвержденному приказом Министерства здравоохранения № 587 от 28 февраля 202 года, и должны содержать квалифицированную электронную подпись врача, младшего специалиста с медицинским образованием, медицинского администратора.

Право проведения верификации данных в реестре в соответствии с действующим законодательством принадлежит уполномоченному лицу НСЗУ, а не медицинско-информационной системе, отметили в Helsi.

Что предшествовало: Украинцы жаловались на то, что в их кабинете в Helsi отображаются "фейковые" визиты к врачам, которых на самом деле не было. Мол, некоторые врачи приписывают себе такие визиты, получая деньги за пациента, который на самом деле у них не был.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал такие случаи на встрече с журналистами 8 мая, и заверил, что Минздрав будет реагировать.