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Радбез ООН розгляне пропозицію МАГАТЕ про зону безпеки довкола Запорізької АЕС – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 22:08

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у травні представить Раді безпеки ООН пропозицію створення зони безпеки довкола Запорізької атомної електростанції після місяців переговорів із Україною та Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомили чотири дипломати, знайомі з темою.

За час роботи над угодою гендиректор МАГАТЕ відійшов від початкової мети створити "захисну зону" довкола ЗАЕС і натомість, за даними джерел Reuters, запропонує набір принципів щодо захисту атомної станції.

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Деякі з них Гроссі вже оголошував публічно – наприклад заборона стріляти по ЗАЕС або з неї і недопущення розміщення важкого озброєння на територію станції.

За словами дипломатів, із якими спілкувався Reuters, ідеться також про заборону розміщувати в Запорізькій АЕС військових – хоча Росія стверджує, що присутні там озброєні люди військовими не є, – та заборона тиску на український персонал ЗАЕС.

Один із дипломатів у розмові з Reuters підкреслив, що ці принципи ще допрацьовуються, тож не виключено, що кінцева пропозиція гендиректора МАГАТЕ ще може змінитись.

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"Ми плануємо (представити план Раді безпеки ООН – ред.) цього місяця, але точна дата ще не визначена", – цитує Reuters одне із джерел, яке додало, що додавши, що Гроссі підтримує зв'язок зі Швейцарією, яка нині головує в Радбезі.

Джерела агенції кажуть, що раніше Україна виступала проти плану Гроссі, але тепер підтримує його, тоді як позиція Росії наразі незрозуміла. Вони також сумніваються у життєздатності плану, враховуючи обмеженість засобів, доступних для забезпечення його виконання.

Запорізька АЕС із середини 2022 року окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, та управляє нею "Росатом".

Теми: ЗАЕСООНокупаціяМАГАТЕ
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