Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Радбез ООН розгляне пропозицію МАГАТЕ про зону безпеки довкола Запорізької АЕС – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 22:08

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у травні представить Раді безпеки ООН пропозицію створення зони безпеки довкола Запорізької атомної електростанції після місяців переговорів із Україною та Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агенції Reuters повідомили чотири дипломати, знайомі з темою.

За час роботи над угодою гендиректор МАГАТЕ відійшов від початкової мети створити "захисну зону" довкола ЗАЕС і натомість, за даними джерел Reuters, запропонує набір принципів щодо захисту атомної станції.

Деякі з них Гроссі вже оголошував публічно – наприклад заборона стріляти по ЗАЕС або з неї і недопущення розміщення важкого озброєння на територію станції.

За словами дипломатів, із якими спілкувався Reuters, ідеться також про заборону розміщувати в Запорізькій АЕС військових – хоча Росія стверджує, що присутні там озброєні люди військовими не є, – та заборона тиску на український персонал ЗАЕС.

Один із дипломатів у розмові з Reuters підкреслив, що ці принципи ще допрацьовуються, тож не виключено, що кінцева пропозиція гендиректора МАГАТЕ ще може змінитись.

"Ми плануємо (представити план Раді безпеки ООН – ред.) цього місяця, але точна дата ще не визначена", – цитує Reuters одне із джерел, яке додало, що додавши, що Гроссі підтримує зв'язок зі Швейцарією, яка нині головує в Радбезі.

ВІДЕО ДНЯ

Джерела агенції кажуть, що раніше Україна виступала проти плану Гроссі, але тепер підтримує його, тоді як позиція Росії наразі незрозуміла. Вони також сумніваються у життєздатності плану, враховуючи обмеженість засобів, доступних для забезпечення його виконання.

Запорізька АЕС із середини 2022 року окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, та управляє нею "Росатом".

Теми: ЗАЕСООНокупаціяМАГАТЕ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів

ANSA: Угорщина заблокувала 500 млн євро з фонду, що фінансує зброю для України

Білий дім хоче збільшити фінансування допомоги Україні, наявні кошти вже закінчуються – ЗМІ

Продукція Boeing та Airbus попри санкції потрапляла до російських авіакомпаній – NYT

Тихановська закликала опозицію готуватися на випадок смерті Лукашенка

Попри "дикий опір" українські бійці просунулися на флангах Бахмута і взяли ще полонених

Усі новини...
ЗАЕС
Росіяни тренуються швидко тікати з ЗАЕС − голова Енергоатома
Військові розуміють, що під час контрнаступу ЗАЕС доведеться обійти − голова Енергоатома
Росіяни планують "евакуювати" із ЗАЕС тисячі працівників – Енергоатом
Останні новини
01:13
Окупанти посилено перевіряють автомобілі з українськими номерами – ЦНС
00:41
ФБР не мало підстав розслідувати зв’язок кампанії Трампа з Росією – звіт спецпрокурора
00:32
Прем’єр Польщі в розмові із Зеленським порушив питання ексгумацій, отримав "позитивну" відповідь
00:17
Обстріли Сумщини: за добу – майже 140 "прильотів"
23:57
Голова Верховного Суду отримував гроші за рішення на користь Жеваго – ЗМІ 
23:36
Качинський: ЄС точно йде в неправильному напрямку
23:32
У Брянській області РФ шукають пілота бомбардувальника, який розбився в суботу
23:15
У РФ заявили, що піднімали винищувач через патрульні літаки НАТО над Балтією
22:58
НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів
22:51
Іран продовжує допомагати Росії дронами, її запаси вже вичерпуються – Білий дім
Усі новини...
Реклама: