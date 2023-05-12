Совбез ООН рассмотрит предложение МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС – СМИ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в мае представит Совету безопасности ООН предложение создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции после месяцев переговоров с Украиной и Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщили четыре дипломата, знакомые с темой.

За время работы над соглашением гендиректор МАГАТЭ отошел от первоначальной цели создать "защитную зону" вокруг ЗАЭС и вместо этого, по данным источников Reuters, предложит набор принципов по защите атомной станции.

Некоторые из них Гросси уже объявлял публично – например запрет стрелять по ЗАЭС или с нее и недопущение размещения тяжелого вооружения на территорию станции.

По словам дипломатов, с которыми общался Reuters, речь идет также о запрете размещать в Запорожской АЭС военных – хотя Россия утверждает, что присутствующие там вооруженные люди военными не являются, – и запрет давления на украинский персонал ЗАЭС.

Один из дипломатов в разговоре с Reuters подчеркнул, что эти принципы еще дорабатываются, поэтому не исключено, что конечное предложение гендиректора МАГАТЭ еще может измениться.

"Мы планируем (представить план Совету безопасности ООН – ред.) в этом месяце, но точная дата еще не определена", – цитирует Reuters один из источников, который добавил, что добавив, что Гросси поддерживает связь со Швейцарией, которая сейчас председательствует в Совбезе.

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Источники агентства говорят, что ранее Украина выступала против плана Гросси, но теперь поддерживает его, тогда как позиция России пока непонятна. Они также сомневаются в жизнеспособности плана, учитывая ограниченность средств, доступных для обеспечения его выполнения.

Запорожская АЭС с середины 2022 года оккупирована российскими войсками, а из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отключалась от украинской энергосети. Физически ЗАЭС обслуживает украинский персонал в оккупации, и управляет ею "Росатом".