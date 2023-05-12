Поліція Берліна попереджає про заходи безпеки через можливий візит Зеленського

Німецька поліція оголосила про посилення заходів безпеки протягом неділі на тлі поки не підтверджених повідомлень про візит президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У п'ятницю поліція Берліна значно посилила заходи безпеки в деяких частинах центру міста, оголосивши про перекриття руху в деяких районах на період з 5-ої ранку до 6-ої вечора 14 травня.

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Серед іншого, жителі столичних районів, біля яких розташовуються урядові будівлі, будуть повинні носити із собою посвідчення особи для ідентифікації.

Офіційного підтвердження того, що Володимир Зеленський справді приїде до Німеччини – вперше з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну – поки що не було. Водночас у суботу, як уже відомо, Зеленський має приїхати до Італії.

Нагадаємо, минулого тижня повідомили, що президент України має прибути до Німеччини 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Наступного дня Зеленського мав офіційно прийняти канцлер Олаф Шольц.

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Після цього видання t-online повідомило, що Зеленський може скасувати візит до Німеччини через витік інформації про нього.

У разі, якщо президент України все ж вирушить до Німеччини, то, ймовірно, візьме участь у церемонії вручення премії імені Карла Великого в Аахені 14 травня. Там будуть присутні Олаф Шольц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.