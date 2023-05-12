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Поліція Берліна попереджає про заходи безпеки через можливий візит Зеленського

"Європейська правда"П'ятниця, 12 травня 2023, 22:37

Німецька поліція оголосила про посилення заходів безпеки протягом неділі на тлі поки не підтверджених повідомлень про візит президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У п'ятницю поліція Берліна значно посилила заходи безпеки в деяких частинах центру міста, оголосивши про перекриття руху в деяких районах на період з 5-ої ранку до 6-ої вечора 14 травня.

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Серед іншого, жителі столичних районів, біля яких розташовуються урядові будівлі, будуть повинні носити із собою посвідчення особи для ідентифікації.

Офіційного підтвердження того, що Володимир Зеленський справді приїде до Німеччини – вперше з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну – поки що не було. Водночас у суботу, як уже відомо, Зеленський має приїхати до Італії.

Нагадаємо, минулого тижня повідомили, що президент України має прибути до Німеччини 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Наступного дня Зеленського мав офіційно прийняти канцлер Олаф Шольц.

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Після цього видання t-online повідомило, що Зеленський може скасувати візит до Німеччини через витік інформації про нього.

У разі, якщо президент України все ж вирушить до Німеччини, то, ймовірно, візьме участь у церемонії вручення премії імені Карла Великого в Аахені 14 травня. Там будуть присутні Олаф Шольц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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