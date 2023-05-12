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Полиция Берлина предупреждает о мерах безопасности из-за возможного визита Зеленского

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 22:37

Немецкая полиция объявила об усилении мер безопасности в течение воскресенья на фоне пока не подтвержденных сообщений о визите президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В пятницу полиция Берлина значительно усилила меры безопасности в некоторых частях центра города, объявив о перекрытии движения в некоторых районах на период с 5 утра до 6 вечера 14 мая.

Среди прочего, жители столичных районов, возле которых располагаются правительственные здания, будут должны носить с собой удостоверение личности для идентификации.

Официального подтверждения того, что Владимир Зеленский действительно приедет в Германию – впервые с момента полномасштабного нападения России на Украину – пока не было. В то же время в субботу, как уже известно, Зеленский должен приехать в Италию.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что президент Украины должен прибыть в Германию 13 мая по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. На следующий день Зеленского должен был официально принять канцлер Олаф Шольц.

После этого издание t-online сообщило, что Зеленский может отменить визит в Германию из-за утечки информации о нем.

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В случае, если президент Украины все же отправится в Германию, то, вероятно, примет участие в церемонии вручения премии имени Карла Великого в Аахене 14 мая. Там будут присутствовать Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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