Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция Берлина предупреждает о мерах безопасности из-за возможного визита Зеленского

"Европейская правда"Пятница, 12 мая 2023, 22:37

Немецкая полиция объявила об усилении мер безопасности в течение воскресенья на фоне пока не подтвержденных сообщений о визите президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В пятницу полиция Берлина значительно усилила меры безопасности в некоторых частях центра города, объявив о перекрытии движения в некоторых районах на период с 5 утра до 6 вечера 14 мая.

Реклама:

Среди прочего, жители столичных районов, возле которых располагаются правительственные здания, будут должны носить с собой удостоверение личности для идентификации.

Официального подтверждения того, что Владимир Зеленский действительно приедет в Германию – впервые с момента полномасштабного нападения России на Украину – пока не было. В то же время в субботу, как уже известно, Зеленский должен приехать в Италию.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что президент Украины должен прибыть в Германию 13 мая по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера. На следующий день Зеленского должен был официально принять канцлер Олаф Шольц.

ВИДЕО ДНЯ

После этого издание t-online сообщило, что Зеленский может отменить визит в Германию из-за утечки информации о нем.

В случае, если президент Украины все же отправится в Германию, то, вероятно, примет участие в церемонии вручения премии имени Карла Великого в Аахене 14 мая. Там будут присутствовать Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Последние новости
18:50
Президент Аргентины официально отказался от вступления в БРИКС
18:44
Британия отправляет Украине сотни зенитных ракет после массированного удара из России
18:30
МИД Германии об обстреле РФ: Ни на сантиметр не отойдем от Украины
18:28
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 8 человек
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
Все новости...
Реклама: