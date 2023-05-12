Залужний згадав, що довело його до сліз з початку вторгнення: "Не вистачило сил"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попри відсутність емоцій ззовні болісно переживає українські втрати. Він згадав як плакав, коли довелося сказати матері захисника, що її син загинув.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Пряма мова: "Я, перш за все, нормальна людина з абсолютно нормальним серцем і те, що емоції на обличчі й у поведінці не видають, скажемо так, людського болю, це ще нічого не значить. Насправді, серце відчуває це дуже і дуже болісно. І навіть зараз мені не хотілось би згадувати ті імена, які закарбувались мені в пам'яті. Немає сил щось зробити із цими записами.

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Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я, мабуть, це зроблю, щоб видалити цю людину з телефону назавжди, але не вийде видалити це з пам’яті".

Деталі: На запитання, чи доводилося йому плакати, Залужний відповів: "Будучи Головнокомандувачем мені не хочеться зізнаватися у якихось там слабкостях, але я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота, який літав у Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, у мене була надія, що все ж таки він живий і все буде добре. І в один момент мені доповіли, що він загинув, його немає".

Залужний зазначив, що коли він мав поговорити з мамою про загибель військового, у нього "не вистачило сил".

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Він відмовився називати ім'я захисника і зазначив, що всі полеглі воїни достойні почесті і визнання.

Головнокомандувач додав, що дуже погано переживає українські втрати.

Залужний вважає, що стратегічна мета РФ на початку вторгнення в Україну полягала в тому, щоб знищити українську державність: "Вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх із хлібом та сіллю, – і на цьому Українська держава закінчилась. Але українці почали спротив, українці почали захищатися".

Пряма мова: "Станом на зараз вони з Російської Федерації ідуть сюди, щоб свідомо вбивати українців. Сутність цієї війни полягає в тому, що, якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми, бо вони прийшли свідомо".

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що росіяни йдуть убивати українців, попри те, що несуть "шалені" втрати на полі бою в Україні.