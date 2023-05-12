Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний згадав, що довело його до сліз з початку вторгнення: "Не вистачило сил"

Альона Мазуренко П'ятниця, 12 травня 2023, 22:57
Залужний згадав, що довело його до сліз з початку вторгнення: Не вистачило сил
скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попри відсутність емоцій ззовні болісно переживає українські втрати. Він згадав як плакав, коли довелося сказати матері захисника, що її син загинув.

Джерело: Залужний в інтерв’ю Дмитру Комарову "Рік. За кадром"

Пряма мова: "Я, перш за все, нормальна людина з абсолютно нормальним серцем і те, що емоції на обличчі й у поведінці не видають, скажемо так, людського болю, це ще нічого не значить. Насправді, серце відчуває це дуже і дуже болісно. І навіть зараз мені не хотілось би згадувати ті імена, які закарбувались мені в пам'яті. Немає сил щось зробити із цими записами.

Реклама:

Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я, мабуть, це зроблю, щоб видалити цю людину з телефону назавжди, але не вийде видалити це з пам’яті".

Деталі: На запитання, чи доводилося йому плакати, Залужний відповів: "Будучи Головнокомандувачем мені не хочеться зізнаватися у якихось там слабкостях, але я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота, який літав у Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, у мене була надія, що все ж таки він живий і все буде добре. І в один момент мені доповіли, що він загинув, його немає".

Залужний зазначив, що коли він мав поговорити з мамою про загибель військового, у нього "не вистачило сил".

ВІДЕО ДНЯ

Він відмовився називати ім'я захисника і зазначив, що всі полеглі воїни достойні почесті і визнання. 

Головнокомандувач додав, що дуже погано переживає українські втрати. 

Залужний вважає, що стратегічна мета РФ на початку вторгнення в Україну полягала в тому, щоб знищити українську державність: "Вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх із хлібом та сіллю, – і на цьому Українська держава закінчилась. Але українці почали спротив, українці почали захищатися".

Пряма мова: "Станом на зараз вони з Російської Федерації ідуть сюди, щоб свідомо вбивати українців. Сутність цієї війни полягає в тому, що, якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми, бо вони прийшли свідомо".

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що росіяни йдуть убивати українців, попри те, що несуть "шалені" втрати на полі бою в Україні. 

Теми: ЗалужнийвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Залужний
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Останні новини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
Усі новини...
Реклама: