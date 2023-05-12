Залужный вспомнил, что довело его до слез с начала вторжения: "Не хватило сил"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несмотря на отсутствие эмоций извне болезненно переживает украинские потери. Он вспомнил как плакал, когда пришлось сказать матери защитника, что ее сын погиб.

Источник: Залужный в интервью Дмитрию Комарову "Год. За кадром"

Прямая речь: "Я, прежде всего, нормальный человек с абсолютно нормальным сердцем и то, что эмоции на лице и в поведении не выдают, скажем так, человеческой боли, это еще ничего не значит. На самом деле, сердце чувствует это очень и очень болезненно. И даже сейчас мне не хотелось бы вспоминать те имена, которые запечатлелись в моей памяти. Нет сил что-то сделать с этими записями.

Видимо, я еще не готов к этому. Когда-то я, пожалуй, это сделаю, чтобы удалить этого человека из телефона навсегда, но не получится удалить это из памяти".

Детали: На вопрос, приходилось ли ему плакать, Залужный ответил: "Будучи Главнокомандующим мне не хочется признаваться в каких-то там слабостях, но я человек. Один раз я плакал, когда мама искала своего сына. Он был пилотом вертолета, который летал в Мариуполь. Еще на тот момент, пока я с ней переписывался, у меня была надежда, что все же он жив и все будет хорошо. И однажды мне доложили, что он погиб, его нет".

Залужный отметил, что когда он должен был поговорить с мамой о гибели военного, у него "не хватило сил".

Он отказался называть имя защитника и отметил, что все павшие воины достойны почестей и признания.

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Главнокомандующий добавил, что очень плохо переживает украинские потери.

Залужный считает, что стратегическая цель РФ в начале вторжения в Украину заключалась в том, чтобы уничтожить украинскую государственность: "Они рассчитывали на то, что зайдут организованными колоннами, люди встретят их с хлебом и солью, - и на этом Украинское государство закончилось. Но украинцы начали сопротивление, украинцы начали защищаться".

Прямая речь: "По состоянию на сейчас они из Российской Федерации идут сюда, чтобы сознательно убивать украинцев. Сущность этой войны заключается в том, что, если сейчас мы не уничтожим этого врага, будем уничтожены мы, потому что они пришли сознательно".

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что россияне идут убивать украинцев, несмотря на то, что несут "огромные" потери на поле боя в Украине.