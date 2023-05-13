У Києві загорівся автомобіль "швидкої", є загибла і постраждала
Субота, 13 травня 2023, 01:14
У Києві, на території Олександрівської лікарні, загорівся автомобіль "швидкої допомоги".
Джерело: КМВА
Дослівно: "На території Олександрівської лікарні сталося загорання в автомобілі швидкої медичної допомоги.
Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступені".
Деталі: У повідомленні КМВА зазначають, що пожежу ліквідували.
І додають, що вибухів не було зафіксовано, і нарізі нема повітряної загрози для міста.
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