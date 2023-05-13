У Києві загорівся автомобіль "швидкої", є загибла і постраждала

У Києві, на території Олександрівської лікарні, загорівся автомобіль "швидкої допомоги".

Джерело: КМВА

Дослівно: "На території Олександрівської лікарні сталося загорання в автомобілі швидкої медичної допомоги.

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Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступені".

Деталі: У повідомленні КМВА зазначають, що пожежу ліквідували.

І додають, що вибухів не було зафіксовано, і нарізі нема повітряної загрози для міста.