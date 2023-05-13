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В Киеве загорелся автомобиль "скорой", есть погибшая и пострадавшая

Ольга ГлущенкоСуббота, 13 мая 2023, 01:14
В Киеве загорелся автомобиль скорой, есть погибшая и пострадавшая
возгорание авто скорой помощи, фото КГВА

В Киеве, на территории Александровской больницы, загорелся автомобиль "скорой помощи".

Источник: КМВА

Дословно: "На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи.

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Во время ликвидации пожара был обнаружен труп женщины (ориентировочно 92 года). Также была обнаружена женщина (ориентировочно 60 лет) с ожогами 1-2 степени".

Детали: В сообщении КГВА отмечают, что пожар ликвидировали.

И добавляют, что взрывов не было зафиксировано, и на данный момент нет воздушной угрозы для города.

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Темы: Киевпожармедицина
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